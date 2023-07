În urma atacului din noapte de sâmbătă spre duminică, 2 iulie, poliția batavă a reținut bărbat de 31 de ani, suspect de vandalism.

Potrivit postului Omroep West TV, până duminică după-amiază, unele dintre inscripții fuseseră deja șterse, iar geamurile au fost acoperite temporar cu carton.

Aleksandr Lukașenko, liderul de la Minsk, un aliat apropiat al președintelui Rusiei continuă represiunile politice în masă împotriva criticilor regimului său.

Deputatul olandez Sierd Sierdsma a condamnat, pe pagina sa de Twitter, atacul asupra ambasadei Belarusului.

„Chiar dacă, pe bună dreptate sunteți supărați pe regimurile din Belarus, Rusia sau alte țări, nu le atacați ambasadele sau reședințele. Nu ajutați pe nimeni și doar faceți șederea diplomaților noștri în aceste țări mai puțin sigură”, a scris Sierdsma.

Hoe terecht boos je ook bent op het regime van Belarus, Rusland of andere landen, val hun ambassades of residenties niet aan.



Je helpt er niemand mee en maakt onze diplomaten in die landen onveiliger. https://t.co/hiOEGsDn84