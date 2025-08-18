Săptămâna trecută, gemenele siameze au fost văzute într-o parcare din Arden Hills, Minnesota, punând un scaun auto cu un nou-născut în spatele unei mașini Tesla. Informația vine la nouă luni după ce acestea au postat pe TikTok un clip video cu titlul: „Căsătorite și cu un copil pe drum”, conform Daily Mail.

Abby și Brittany au două capete, două inimi, dar împart un singur corp de la talie în jos, inclusiv organele reproductive. La nașterea lor, în 1990, medicii au spus părinților lor, Patty și Mike, că acestea nu vor supraviețui nopții.

Totuși, gemenele siameze au sfidat așteptările și au ajuns în atenția publicului, apărând în emisiuni precum cea a lui Oprah Winfrey și având propriul show pe TLC.

Abby s-a căsătorit în 2021 cu Joshua Bowling, un veteran al armatei americane. Detaliile nunții lor au devenit publice abia în 2023, când s-a aflat că Abby a devenit mama vitregă a fiicei lui Bowling dintr-o relație anterioară, conform TMZ.

Zvonurile despre noul membru al familiei au ridicat întrebări despre posibilitatea ca gemenele siameze să rămână însărcinate sau să nască. Abby și Brittany, care împart organele reproductive, nu au vorbit public despre viața lor sexuală.

Cu toate că Brittany nu simte partea dreaptă a corpului, iar Abby nu simte partea stângă, ele își coordonează mișcările instinctiv. Acest lucru ar putea permite conceperea unui copil în mod convențional.

Totuși, există posibilitatea ca acestea să fi apelat la o mamă surogat sau să fi adoptat.

