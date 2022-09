Filmarea distribuită pe rețele sociale îl arată pe militarul rus în genunchi, cu mâinile deasupra capului. Generalul rus ar fi luat uniforma unui locotenent, în încercarea de a-și ascunde identitatea.

Seems the orc that was shown in the video on his knees is Lieutenant General Andrei Sychevoi (Андрей Сычевой) commander of the „West” group. He changed into lieutenant uniform and attempted to escape unrecognized (that’s why he looks away from the camera)#kherson #lviv #Крим pic.twitter.com/z7Ksxesbqi