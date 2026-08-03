Demisă la aproape un an de la numire

Decizia privind înlocuirea reprezentantului diplomatic de la Washington a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale din Ucraina, însă documentul oficial nu oferă detalii privind motivele exacte care au dus la această revocare neașteptată, relatează News.ro. Decretul privind numirea sa în funcţia de ambasador a fost semnat de Zelenski pe 27 august 2025.

Decizia privind înlocuirea ambasadoarei de la Washington a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale din Ucraina, însă documentul oficial nu oferă detalii privind motivele exacte care au dus la această revocare neașteptată.

Olha Stefanișîna, o figură bine cunoscută în cancelariile occidentale datorită activității sale anterioare ca viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică, preluase misiunea diplomatică în Statele Unite cu scopul de a strânge legăturile cu Congresul și Administrația americană. Numirea ei fusese văzută ca un semnal clar că Ucraina își dorea o negociere mai fermă și mai tehnică privind pachetele de sprijin militar.

Surse din mediul politic de la Kiev speculează că revocarea face parte dintr-o remaniere mai amplă a corpului diplomatic ucrainean, ordonată de Zelenski.

„Olha trebuie să facă faţă acuzaţiilor”

Acuzaţii iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olha Stefanişîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, a scris luna trecută POLITICO.

„Stefanişîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum”, a declarat pentru Politico un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile.

„Olha trebuie să facă faţă acuzaţiilor autorităţilor anticorupţie, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul în ansamblu este absurd”, a adăugat oficialul, care avea cunoştinţe directe despre aceste măsuri.

Deși nu a fost încă pusă oficial sub acuzare, ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupţie iniţiate în 2019 şi 2025 de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi de Parchetul Special Anticorupţie.

Anchetele fac referire la un caz de delapidare vechi de 10 ani, cu un prejudiciu de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre achiziţionarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soţ al lui Stefanişîna, precum şi un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinţilor ei, pe care Stefanişîna nu l-a declarat până când jurnaliştii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Iulia Svîrîdenko, fost prim-ministru demisionar, favorită

Numele vehiculat pentru preluarea misiuni strategice la Washington este cel al Iuliei Svîrîdenko, fost prim-ministru demisionar.

Informația a fost făcută publică de deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak, într-un videoblog în care a comentat decizia liderului de la Kiev. Deși este cunoscut drept un critic ferm al administrației Zelenski, parlamentarul consideră că desemnarea Iuliei Svîrîdenko reprezintă un pas pragmatic în menținerea unui canal puternic de comunicare cu SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
GSP.RO
Situație dureroasă » Familia nu are unde să-l îngroape pe Constantin „Gogu” Covaciu: „Am primit un răspuns stupefiant de la Dinamo”
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA
Adevarul.ro
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA
Când revine FCSB pe Arena Națională. Ce se întâmplă la derby-ul cu Dinamo cu stadionul scos 4 luni din circuitul fotbalistic
Fanatik.ro
Când revine FCSB pe Arena Națională. Ce se întâmplă la derby-ul cu Dinamo cu stadionul scos 4 luni din circuitul fotbalistic
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
ObservatorNews.ro
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Reacţia unui elev la proba orală de evaluare: "M-am pregătit cam 40%"
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax.ro
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
O singură zodie intră la noapte într-o nouă eră a abundenței. Ea lasă în urmă lipsurile și începe cea mai norocoasă perioadă din ultimii ani
Redactia.ro
O singură zodie intră la noapte într-o nouă eră a abundenței. Ea lasă în urmă lipsurile și începe cea mai norocoasă perioadă din ultimii ani
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente
KanalD.ro
O magazie a fost cuprinsă de foc pe plaja Zoom, din Constanța! Ce se întâmplă la fața locului, în aceste momente

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
„Ce facem dacă se oprește curentul în luna august? Mitică Dragomir anunță apocalipsa! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ce facem dacă se oprește curentul în luna august? Mitică Dragomir anunță apocalipsa! Exclusiv
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa