Demisă la aproape un an de la numire

Decizia privind înlocuirea reprezentantului diplomatic de la Washington a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale din Ucraina, însă documentul oficial nu oferă detalii privind motivele exacte care au dus la această revocare neașteptată, relatează News.ro. Decretul privind numirea sa în funcţia de ambasador a fost semnat de Zelenski pe 27 august 2025.

Decizia privind înlocuirea ambasadoarei de la Washington a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale din Ucraina, însă documentul oficial nu oferă detalii privind motivele exacte care au dus la această revocare neașteptată.

Olha Stefanișîna, o figură bine cunoscută în cancelariile occidentale datorită activității sale anterioare ca viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică, preluase misiunea diplomatică în Statele Unite cu scopul de a strânge legăturile cu Congresul și Administrația americană. Numirea ei fusese văzută ca un semnal clar că Ucraina își dorea o negociere mai fermă și mai tehnică privind pachetele de sprijin militar.

Surse din mediul politic de la Kiev speculează că revocarea face parte dintr-o remaniere mai amplă a corpului diplomatic ucrainean, ordonată de Zelenski.

„Olha trebuie să facă faţă acuzaţiilor”

Acuzaţii iminente de delapidare aduse ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olha Stefanişîna, par să fi grăbit decizia de a remania guvernul la doar un an de la ultima reorganizare, a scris luna trecută POLITICO.

„Stefanişîna trebuie să se întoarcă în Ucraina, iar noi avem nevoie de un ambasador puternic în America; de aceea au început schimbările acum”, a declarat pentru Politico un oficial ucrainean de rang înalt, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre chestiuni politice sensibile.

„Olha trebuie să facă faţă acuzaţiilor autorităţilor anticorupţie, chiar dacă acestea nu sunt pe deplin juste la adresa ei, iar cazul în ansamblu este absurd”, a adăugat oficialul, care avea cunoştinţe directe despre aceste măsuri.

Deși nu a fost încă pusă oficial sub acuzare, ambasadoarea a fost implicată în mai multe anchete de corupţie iniţiate în 2019 şi 2025 de Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei şi de Parchetul Special Anticorupţie.

Anchetele fac referire la un caz de delapidare vechi de 10 ani, cu un prejudiciu de 2,5 milioane de hrivne (49.000 de euro), la Ministerul Justiţiei. Este vorba despre achiziţionarea ilegală de bunuri ale statului ucrainean de către fostul soţ al lui Stefanişîna, precum şi un apartament luxos din centrul Kievului, înregistrat pe numele părinţilor ei, pe care Stefanişîna nu l-a declarat până când jurnaliştii nu l-au descoperit. Ambasadoarea a negat orice faptă ilegală.

Iulia Svîrîdenko, fost prim-ministru demisionar, favorită

Numele vehiculat pentru preluarea misiuni strategice la Washington este cel al Iuliei Svîrîdenko, fost prim-ministru demisionar.

Informația a fost făcută publică de deputatul ucrainean Iaroslav Jelezniak, într-un videoblog în care a comentat decizia liderului de la Kiev. Deși este cunoscut drept un critic ferm al administrației Zelenski, parlamentarul consideră că desemnarea Iuliei Svîrîdenko reprezintă un pas pragmatic în menținerea unui canal puternic de comunicare cu SUA.