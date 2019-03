„Chiar așa, cine o machiază, cine îi face unghiile, de ce se machiază, cine o aranjează, cine o îmbracă, cine o dezbracă, de ce o îmbracă, de ce n-o dezbracă, dar de ce face poze, dar de ce postează, cine-i Sanador, dar de ce la Sanador… ahaaa, face reclamă, dar de ce face reclamă..etc etc. Domnișoară Julia, domnilor trepăduşi care comentați, în loc să va vedeți de viitorul vostru strălucit’… Ştiți de ce face aceste lucruri? Pentru că POATE și de aici și frustrarea voastră, din NEPUTINȚĂ. Eu, dacă aș fi în locul vostru, aș învața cum să am o viață bună, cum să mă dezvolt și cum să zâmbesc în fiecare zi, nu cum să arunc în dreapta și-n stânga cu rahat. Dar vedeți voi, va scuză sistemul și creșterea de acasă, va scuză vremurile și faptul că e România’, va scuză clasa socială și politică și de ce nu, vârsta fragedă care nu s-a lovit de viață’.

Este ok, noi va iubim și va urăm să NU ajungeți pe patul spitalelor sau dacă veți ajunge acolo, să va amintiți de momentele în care dădeaţi cu rahat către ea, către noi, către oricine. Și încă ceva….ceva foarte important. Acolo unde frustrarea depășește cu mult nivelul dragostei, viața este greu’… Și încă ceva: fără cultură și fără bani, viață e și mai greu’.

Dar e ok, comentați de pe telefoanele alea jerpelite, stați între pereții plini de mucegai, gătiți la butelie, faceți în fundul grădinii că viață e frumos’ la voi, că voi nu este’ că vedetele alea rele care nu vrea’ dăcât’ atenție. E ok, bula voastră e frumoasă Julia, domnișoarelor domnilor, cu dragoste și pace. Luv ya”, a scris George Burcea, într-un comentariu la postarea Iuliei Albu de pe Facebook.

Andreea Bălan a avut mari probleme de sănătate în ultima perioadă de timp, fiind operată de trei ori. Artista, care a fost externată miercuri, a ajuns în vizorul fashion-editorului Iulia Albu, care a comentat, pe blogul ei, modul cum s-a afișat vedeta pe patul de spital.

