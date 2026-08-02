De ce aduce George Copos cai de elită la Ciofliceni, lângă Snagov

Terenul, situat în satul Ciofliceni, lângă Arkadia Horse Club, va găzdui o clădire modernă cu două corpuri, destinată în principal concursurilor ecvestre.

Planul lui George Copos include 10 boxe pentru cai, șelărie, depozit, spălător, vestiare și alte spații tehnice.

Unul dintre corpurile clădirii va fi un teren interior multifuncțional de sport, pentru antrenamente și competiții, adaptat condițiilor meteorologice, în timp ce celălalt va fi dedicat întreținerii și pregătirii fizice a cailor. Animalele vor beneficia de programe speciale de recuperare și menținere a condiției fizice.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Acest proiect vine pe fondul succeselor înregistrate de fiica sa, Daria Copos, în vârstă de 15 ani, care este una dintre cele mai promițătoare tinere din echitația românească.

Daria Copos a câștigat titlul de campioană națională în 2024 și s-a clasat în Top 10 la Campionatul European din 2025. În mai 2026, ea a obținut locul întâi la Cupa Națională de Juniori cu calul Fury Nocturne.

Conform Federației Ecvestre Române, Daria concurează în prezent cu doi cai, Dylord Blue și Fury Nocturne, după ce calul Castigo de Amor, partenerul ei în mai multe competiții câștigate, a murit în 2025.

George Copos este cunoscut pentru imperiul său din domeniul ospitalității. El deține prin grupul Ana Hotels mai multe proprietăți, inclusiv hotelurile Athénée Palace de 5 stele și Crowne Plaza Bucharest, de 4 stele, în București, dar și hotelurile Sport, Bradul și Poiana din Poiana Brașov și hotelul Europa din Eforie Nord.

În 2020, el a finalizat Ana Tower din București, un proiect de birouri care generează aproximativ 10 milioane de euro anual, conform făcute de sursa citată. De asemenea, Copos controlează restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa din Brașov.

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