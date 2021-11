George Simion, 35 de ani, este copreședintele AUR, iar după alegerile parlamentare din 2020 a reușit să intre în Parlamentul României. Focșăneanul este un personaj activ pe scena politică, multe dintre reacțiile sale sunt controversate.

Nu de ieri, de azi, de foarte mulți ani, când, de exemplu, în 2009, i-a dus lumânări lui Ion Iliescu cu ocazia zilei sale de naștere. Plus acțiunile sale unioniste cu Republica Moldova, deputatul afirmând în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, că unul dintre visele lui fiind acela ca „râul Prut să fie un loc de grătar pentru românii de pe ambele maluri”.

„Fiecare gest va fi judecat”

Vocal și expansiv în viața politică, George Simion și-a ținut viața personală departe de ochii media. Denise Rifai l-a chestionat pe bărbatul de 35 de ani de ce își ține iubita ascunsă. Simion este de părere că dacă ar dezvălui identitatea femeii de lângă el, ar expune-o și ea ar avea de suferit! „Îmi țin iubita ascunsă fiindcă e o postură în care fiecare gest al ei va fi judecat, apreciat. Da, am o iubită. O țin ascunsă și-o veți cunoaște la momentul potrivit”, a declarat liderul AUR.

Ce vrea bărbatul de la cea de lângă el

Totodată, George Simion a apreciat rolul femeii în societate și a spus ceea ce-și dorește de la cea cu care își va uni destinul. „De multe ori, femeile sunt mai inteligente decât bărbații. Sper ca viitoarea mea soție să-mi fie superioară intelectual! Mai ales că va avea multe de suportat. De la drumuri prin țară până la presiunea societății”, a apreciat politicianul.

„Îmi donez 90 la sută din salariu”

Conducătorul AUR a susținut că își donează cea mai mare parte din salariul de parlamentar. A explicat și de ce ar face acest lucru. „Nu-mi plac banii în sensul de a dobândi averi. Cea mai mare avere este încrederea oamenilor. Îmi donez 90 la sută din salariu. Am fost zilele trecute lângă Filiași, la un tată care-și crește singur trei copiii, fiind impresionat de această poveste. Un parlamentar are mult mai multe beneficii decât salariul de 12.000 de lei: mașină, telefon, diurnă, chirie. Nici nu vă imaginați cât câștigă! Eu fac publice donațiile, dar apoi sunt acuzat că mint, gura lumii n-o astupă nimeni!”, a afirmat politicianul.

