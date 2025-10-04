George Simion a avut un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”

Derapajul la adresa lui Nicușor Dan

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris George Simion pe Facebook, sâmbătă seară.

Nu este pentru prima oară când Simion foloseşte acest termen la adresa lui Nicuşor Dan.

În campania pentru alegerile prezidenţiale din 18 mai, la Bruxelles, a avut un nou derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan și a persoanelor cu handicap. Totul s-a petrecut în Parlamentul European, în momentul în care un reporter încerca să îi ia câteva declarații.

„Aveți un candidat pe care îl susțineți. E autist, săracul”, a spus George Simion în fața reporterului de la Știrile Pro TV.

Ce este autismul, afecțiunea despre care George Simion a spus că suferă Nicușor Dan

Expresia „ești autist” este folosită adesea în sens peiorativ, fără ca oamenii să se gândească la tot ce presupune, de fapt. Autismul este o tulburare gravă de neurodezvoltare, ce nu poate fi descrisă doar în termeni simpli. Este generat de dezvoltarea insuficientă a sistemului nervos central.

Mai exact, creierul nu se dezvoltă suficient din punct de vedere neurobiologic. Ca urmare a dezvoltării insuficiente a anumitor zone ale creierului, pot apărea ulterior disfuncții cognitive precum problemele la nivel intelectual, probleme de gândire sau dizabilități de interacțiune socială.

În trecut, psihologul Cezar Laurențiu Cioc a explicat pentru Libertatea cum se manifestă autismul în comunicare și în interacțiunile sociale, atrăgând atenția asupra faptului că aceste persoane manifestă un comportament repetitiv, asemănător unui stereotip.



Numere preferențiale la licitație pentru șoferii români. Prețurile ar putea ajunge și până la 5000 de euro
Știri România 23:42
Numere preferențiale la licitație pentru șoferii români. Prețurile ar putea ajunge și până la 5000 de euro
Sfârșit de sezon la Mamaia: turiștii au plecat, iar parcul de distracții din Satul de Vacanță a rămas pustiu
Reportaj
Știri România 20:00
Sfârșit de sezon la Mamaia: turiștii au plecat, iar parcul de distracții din Satul de Vacanță a rămas pustiu
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”
Stiri Mondene 16:55
Andra, adevărul despre derapajul care a împărțit fanii în două tabere: „Cred că am comis-o”
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Stiri Mondene 15:50
Cine sunt concurenții care au trecut mai departe la Vocea României. Au impresionat jurații cu momentele lor
Politic

George Simion a avut un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”
Politică 23:42
George Simion a avut un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Exclusiv
Politică 18:49
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
