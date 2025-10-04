George Simion a avut un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „Suntem de râsul lumii”

Derapajul la adresa lui Nicușor Dan

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, a scris George Simion pe Facebook, sâmbătă seară.

Nu este pentru prima oară când Simion foloseşte acest termen la adresa lui Nicuşor Dan.

În campania pentru alegerile prezidenţiale din 18 mai, la Bruxelles, a avut un nou derapaj grav la adresa lui Nicușor Dan și a persoanelor cu handicap. Totul s-a petrecut în Parlamentul European, în momentul în care un reporter încerca să îi ia câteva declarații.

„Aveți un candidat pe care îl susțineți. E autist, săracul”, a spus George Simion în fața reporterului de la Știrile Pro TV.

Ce este autismul, afecțiunea despre care George Simion a spus că suferă Nicușor Dan

Expresia „ești autist” este folosită adesea în sens peiorativ, fără ca oamenii să se gândească la tot ce presupune, de fapt. Autismul este o tulburare gravă de neurodezvoltare, ce nu poate fi descrisă doar în termeni simpli. Este generat de dezvoltarea insuficientă a sistemului nervos central.

Mai exact, creierul nu se dezvoltă suficient din punct de vedere neurobiologic. Ca urmare a dezvoltării insuficiente a anumitor zone ale creierului, pot apărea ulterior disfuncții cognitive precum problemele la nivel intelectual, probleme de gândire sau dizabilități de interacțiune socială.

În trecut, psihologul Cezar Laurențiu Cioc a explicat pentru Libertatea cum se manifestă autismul în comunicare și în interacțiunile sociale, atrăgând atenția asupra faptului că aceste persoane manifestă un comportament repetitiv, asemănător unui stereotip.











