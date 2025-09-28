Legăturile lui Victor Costiuc cu Rusia

„Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a transmis George Simion într-un mesaj postat pe Tiktok în ziua alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 2025.

Vasile Costiuc, liderul partidului Democrația Acasă, are multiple conexiuni cu Federația Rusă. El a desfășurat afaceri în această țară și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin.

Ziarul de Gardă menționează că Kondyakov a fost acuzat de Traian Băsescu de implicare în suspendarea sa din 2007. Mai mult, un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Kondyakov ar fi fost general KGB.

Manipulare pe rețelele sociale

O investigație Context.ro, bazată pe o analiză Expert Forum, a dezvăluit existența unei rețele de conturi TikTok care îl promovau intens pe Vasile Costiuc. Această rețea a produs peste 400 de clipuri video și a atras mii de urmăritori suspecți.

Analiza EFOR a identificat 17 conturi coordonate pe TikTok care au contribuit la creșterea vizibilității lui Costiuc în algoritm. Aceste conturi au generat peste 1 milion de vizualizări în ultima săptămână folosind hashtag-ul #vasilecostiuc.

Rețeaua prezintă semne clare de comportament inautentic. S-au identificat 993 de conturi „soldați” care urmăresc sistematic aceleași profiluri politice.

Experții EFOR consideră acest caz un exemplu de vulnerabilitate a sistemelor electorale la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media.

