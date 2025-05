George Simion se laudă că i-a zdrobit pe globaliști în România: „Suntem candidații MAGA!”

Mesajul a fost transmis într-un interviu video de un minut postat direct de Bannon pe rețeaua X și pare parte dintr-o strategie de imagine prin care Simion se alătură curentului global „MAGA” (Make America Great Again), asociat cu extrema dreaptă internațională.

GEORGE SIMION: We totally bashed the globalists here in Romania.@georgesimion pic.twitter.com/JYv240KKz2 — Bannons WarRoom (@Bannons_WarRoom) May 5, 2025

„I-am zdrobit pe globaliști, aici, în România. Am câștigat, am avut 40% din voturi, iar oponentul meu a avut doar 20%. Este primarul Bucureștiului. Cum ți-am zis la Washington, o să avem alegeri în România și Polonia pentru președinție. Eu și Karol Nawrocki suntem candidații MAGA. Românii iubesc poporul american, libertatea și pe președintele Donald Trump”, a spus Simion, cu zâmbetul pe buze.

Ce caută Simion în tabăra lui Trump

Apariția lui George Simion în emisiunea „War Room” a lui Bannon nu este o întâmplare. Strategul lui Trump e cunoscut pentru sprijinul acordat liderilor populiști și suveraniști din Europa, de la Viktor Orbán la Marine Le Pen. Simion vrea, astfel, să își lipească imaginea de o numele lui Trump.

Aparent, Simion nu mai vrea să fie doar un politician autohton, ci un „luptător global” împotriva „elitelor” și „globaliștilor”. În același timp, își asumă deschis apartenența la curentul MAGA, chiar dacă România nu e America, iar problemele sunt complet diferite.

Simion, un adevăr pe jumătate: „Am câștigat în mare stil”

Declarația sa vine la doar o zi după ce a obținut 40,97% în primul tur al alegerilor prezidențiale, rezultat care l-a dus în turul doi alături de Nicușor Dan, primarul Capitalei, care a luat puțin peste 20%. Simion interpretează scorul ca o „victorie zdrobitoare”, însă uită că nu a câștigat încă nimic concret. Turul doi al alegerilor prezidențiale este pe 18 mai, iar sprijinul politic al celorlalte partide merge, cel mai probabil, spre contracandidatul său, Nicușor Dan. Iar dacă actualul primar al Capitalei își joacă cărțile bine, ar putea câștiga lupta.

Totodată, se laudă în fața americanilor cu dragostea românilor pentru Trump, fără să ofere vreo dovadă. În realitate, Donald Trump este privit cu scepticism de o mare parte a populației din estul Europei, mai ales după ce a sugerat că ar putea abandona NATO și ar da Marea Neagră pe mâna lui Putin.

Strategie de imagine sau poziționare periculoasă?

Simion pare să mizeze acum pe ecoul pe care îl are numele Trump în rândul electoratului conservator. Problema e că asocierea cu Bannon și cu MAGA contrazice, de multe ori, interesele României. Tot mai mulți analiști avertizează că „suveranismul” promovat de Simion nu este decât o mască pentru un discurs autoritar, antieuropean și prorus, ambalat în steaguri tricolore și discursuri despre „interesele românilor”.

Turul doi al alegerilor prezidențiale se anunță tensionat. Pe de-o parte, Nicușor Dan e susținut de partidele proeuropene, iar pe de altă parte, George Simion adună în jurul lui valuri de furie, frustrare și vot antisistem.

