George Simion, lăudat de susținătorii MAGA din SUA

„Cu George Simion astăzi la petrecerea de victorie din București. El a depășit toate așteptările, cu peste 40% din voturi. Rețineți acest lucru. O cursă între Simion și Dan este cea mai bună pentru Simion”, a scris Brian Brown în postarea sa pe X.

With @georgesimion today at victory party in Bucharest. He blew away expectations with over 40 percent of the vote. Know this. A Simion-Dan race is best for Simion. Just like Trump v. Kamala. Conservative versus Liberal. Clear distinction for voters. @georgesimion will win. pic.twitter.com/8ertDBUX8a — Brian Brown (@briansbrown) May 4, 2025

În plus, Brian a comparat situația politică actuală din România cu situația din SUA noiembrie 2024, când Donald Trump, un conservator, s-a luptat pentru Biroul Oval cu Kamala Harris, candidata liberală care i-a luat locul în cursa președintelui de la acea vreme, Joe Biden.

„La fel ca Trump împotriva Kamalei. Conservatori împotriva liberalilor. O distincție clară pentru alegători. George Simion va câștiga”, a mai scris Brian Brown.

Brian Brown s-a postat la Palatul Parlamentului în România

El a prezentat împrejurimile de pe terasă urmăritorilor săi, menționând că este o zi „fabuloasă” pentru alegeri. Filmarea a fost realizată în jurul orei 16:00, duminică, când Brown a specificat că fusese înștiințat cu privire la datele Exit Poll-urilor.

„Este o zi minunată în România. Oriunde te duci, oamenii sunt entuziasmați. Atât de mulți tineri îl susțin pe George Simion. Sunt aici pentru astăzi și mâine. Am avut o scurtă întâlnire cu George Simion în această dimineață. E foarte bine dispus. Este întotdeauna entuziast. Vrea să facă Europa mare din nou, să lupte pentru România”, a spus Brown în videoclipul filmat de pe terasa Palatului Parlamentului.

🇷🇴UPDATE FROM ROMANIAN PARLIAMENT🇷🇴 George Simion leading in polls and more.... pic.twitter.com/tw5mK3XKdq — Brian Brown (@briansbrown) May 4, 2025

În același videoclip, Brian Brown transmite că susținătorii lui Donald Trump sunt și susținători ai lui George Simion, deoarece candidatul AUR a fost recent în Statele Unite și a discutat cu ei, în cadrul mai multor emisiuni și podcasturi moderate de extremiști.

„Sper că împreună putem construi o lume mult mai bună în care fiecare dintre țările noastre să se ridice, țările noastre să se susțină reciproc, să se susțină și să lucreze împreună pentru a crea un viitor mult mai bun în care liberalii nu ne spun ce să facem. Știu că există oameni în Comisia Europeană, Parlamentul European, foarte îngrijorați de alegerile de astăzi. Acesta nu va fi sfârșitul”, a conchis Brown videoclipul filmat la Palatul Parlamentului, în vizita sa de duminică.

