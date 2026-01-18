Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al armatei germane atât pentru agenția DPA, cât și pentru publicația Der Spiegel, acesta precizând că militarii se află deja în drum spre Copenhaga.

Plecare a avut loc fără o notificare prealabilă, la scurt timp după desfășurarea trupelor pe insulă, și pare a fi un răspuns direct la avertismentele lansate de președintele american.

Germania se numără printre statele vizate de poziția dură a lui Trump față de orice actor care ar putea interveni în planurile sale legate de Groenlanda.

Berlinul luase anterior în calcul trimiterea unor avioane Eurofighter și P-8 Poseidon în regiune, însă în prezent tot personalul militar german a fost retras.

Donald Trump a reiterat că va acționa „într-un fel sau altul” în privința Groenlandei și a avertizat că vor exista consecințe economice pentru cei care i se opun.

El a confirmat introducerea unui tarif de 10% în februarie, cu posibilitatea majorării la 25% în iunie, măsuri care vor rămâne în vigoare până la ajungerea la un acord privind „achiziționarea completă” a celei mai mari insule din lume.

Trump a susținut că Statele Unite au subvenționat ani la rând Danemarca, țările UE și alți parteneri fără a primi nimic în schimb.

În declarațiile sale, liderul de la Casa Albă a invocat și China și Rusia, despre care a afirmat că „își doresc Groenlanda”, în timp ce Danemarca „nu poate face nimic” pentru a schimba situația.

El a folosit o retorică alarmistă, afirmând că pacea și securitatea națională a SUA și a lumii sunt în joc și că doar Statele Unite pot garanta protejarea acestui teritoriu.

În replică, liderii europeni au transmis mesaje ferme împotriva ambițiilor expansioniste ale lui Trump.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că Uniunea Europeană va apăra cu hotărâre dreptul internațional, în special pe teritoriul statelor membre.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că nu sunt excluse noi reuniuni la nivel înalt, pe lângă cea de urgență convocată ca reacție la tarifele americane.

Macron a subliniat angajamentul Franței față de suveranitatea și independența statelor, explicând că această poziție a stat la baza deciziei de a participa la exercițiile organizate de Danemarca și Groenlanda.

El a avertizat că nici intimidările, nici amenințările nu vor influența Europa, fie că este vorba de Ucraina, Groenlanda sau orice altă țară, și a calificat amenințările tarifare drept inacceptabile. Potrivit liderului francez, dacă aceste măsuri vor fi confirmate, răspunsul va fi unul unitar și coordonat.

Emmanuel Macron s-a remarcat drept cel mai vocal lider european în acest context, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a catalogat decizia lui Trump drept o „greșeală” și a reiterat că viitorul Groenlandei este o chestiune care ține exclusiv de groenlandezi și de Danemarca.

