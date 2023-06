Gheorghe Hagi, omul-seriozitate, mesaj pentru tinerii de astăzi, într-un interviu dincolo de fotbal: „Noaptea dorm și ziua muncesc”. Și despre greva profesorilor: „Eu spun atât: «Respect profesorii!»”

– Domnule Hagi, cât de importante sunt cartea și educația, în ziua de azi?

– Pentru mine, cel mai important este:

1. Copilul să se ducă la școală.

2. Să se gândească să facă sport când crește mai mare.

3. Să se orienteze după 16 ani pentru o meserie. Să se ridice. Ca să ajungă să dea randament foarte bun, trebuie să se dedice unei meserii, să fie cineva, să se identifice.

Muncind foarte bine, vine și banul. Încrederea, siguranța și tot ceea ce urmează vin dacă ai făcut o școală bună și te-ai dedicat. Trebuie să faci școală din plăcere.

– Dumneavoastră la Academia de la Ovidiu, și înainte la Viitorul, și acum la Farul, ați pus accent și pe educația sportivului, nu doar pe performanțe fizice.

– Pentru a fi complet. Ca să fii complet, trebuie să faci cursul normal al vieții, școală plus sport. Apoi, te dedici unui lucru mai mult. Dacă este să faci sport, după 14-15-16 ani te dedici sportului. Dar școala e obligatorie, face parte din educația ta pentru a te face cât mai complet. Mai bun! Apoi, fiecare persoană trebuie să facă ce-i place.

Ca să obțină rezultate, Gheorghe Hagi s-a dedicat relației cu cei tinerii

„Am fost educat de profesori foarte buni. Sunt obligat să fac același lucru”

– Ca prof de fotbal, ce-i învățați pe copii?

– Eu nu mă consider profesor, ci manager. Cel mai greu lucru este să lucrezi cu copiii. Dar e bine, dai o șansă viitorului, suntem acolo să sprijinim, să oferim potențial, apoi trebuie să-și dorească și el, mai mult decât tine.

– Există voci care susțin că puștii de azi sunt mai superficiali decât generația dumneavoastră? Lucrați mult cu ei, de peste un deceniu, cum vi se par?

– Nu dețin eu cunoștințele absolute. Ca antrenor, ca manager, trebuie să stai multă vreme lângă ei, să-ți dedici mult timp lor, să le oferi atenția ta. Cunoști detaliile, însă totul se face dacă ai tehnică. Iar tehnica se învață doar dacă repeți foarte mult, doar dacă știi toate detaliile. Se leagă lucrurile (râde).

– Ce vă motivează, cum de nu vă pierdeți răbdarea? La Viitorul se cresc mereu tineri, ați cucerit două titluri în Liga 1, Cupa României, multe trofee la juniori.

– În primul rând, îmi place ce fac, în al doilea rând, viitorul constă în ei, ei reprezintă viitorul. Toți suntem trecători, tinerii reprezintă ziua de mâine, viitorul. Și eu, la rândul meu, am fost educat de profesori foarte buni, atunci chiar erau, acum și eu sunt obligat să fac același lucru.

„Pe copii trebuie să-i lași să greșească”

– Ce sfat ați acorda tinerilor părinți?

– Copilul trebuie să facă tot ceea ce-i place! Să-și descopere direcția pe care vrea să se ducă, să-și formeze o profesie, să ajungă să facă în viață un lucru foarte bine, iar părinții trebuie să-i acorde sprijin total. Să știi ce-și dorește, apoi să-l sprijini, că de aceea îi ești părinte.

– Cum vă descurcați cu zona de capriciu a tinerilor? Ați mai întâlnit astfel de temperamente în meseria dumneavoastră, mai ales unii foarte talentați.

– Pe copii trebuie să-i lași să greșească! Ei să le facă, apoi să învețe din erori. Dar tu să fii acolo! Să știi unde a greșit, apoi să-i explici ce nu trebuie să facă. Orice copil are nevoie de un mentor, de un profesor, de cineva care să-l susțină. Este un pui, până să ajungă să lupte de unul singur, are nevoie de cineva în spatele lui.

Gheorghe Hagi, împărțind autografe

„Vine timpul să ieși la luptă în lumea mare”

– V-ați gândit vreodată cum v-ar fi fost copilăria, adolescența, dacă ar fi fost tentațiile online de astăzi? Și tot ceea ce presupune viața contemporană.

– Cine se dedică, face un singur lucru! Ca să dai randament maximum, trebuie să te dedici unui singur lucru. A te dedica înseamnă a iubi un lucru. Trebuie să iubești ceva, ceva trebuie să-ți placă, pentru a da randament sută la sută.

– Cum v-ați retrăi adolescența?

– Nu pot retrăi, timpul meu a fost. Și a fost foarte bine, așa cum a fost. Cum am crescut eu, este foarte bine, nu am dus lipsă de nimic. Am avut timp să mă joc, am avut timp liber, am ieșit pe stradă, am fost și la antrenamente, și la școală. Ca să te formezi, trebuie să treci prin toate, să le cunoști pe toate. Apoi vine timpul să ieși la luptă în lumea mare, trebuie să lupți.

Gheorghe Hagi continuă să fie foarte iubit și respectat de fani

„Kira și Ianis cheltuiesc mult timp pentru meseri”

– Aveți o fată, Kira, fire artistică, actriță, și un băiat, Ianis, care vă calcă pe urme. Ce-ați învățat ca părinte de la copiii dumneavoastră?

– (râde) Ei trebuie să învețe de la mine, nu eu de la ei.

– Totuși, ceva care v-a impresionat, de care ați fost mândru văzând la copiii dumneavoastră?

– Sunt mândru de ei amândoi fiindcă sunt foarte serioși. Noaptea dorm și ziua muncesc. Au o profesie, s-au dedicat, este un lucru mai liniștit pentru mine și pentru soție. Suntem foarte liniștiți în privința asta, chiar dacă și ei sunt tineri mai ies o noapte, mai fac. Dar cheltuiesc mult timp pentru meseria pe care o au, sunt dedicați.

– Este și acesta un îndemn?

– „Noaptea să doarmă, ziua să muncească”? Da, sută la sută. Așa mi-au zis și mie alții, așa le zic și eu lor.

„Pentru mine, toate s-au aliniat bine”

– De ce nu mai au succes tinerii fotbaliști ai României în străinătate, mai ales cei ce pleacă din țară?

– Nu sunt ei de vină! Noi, acasă, trebuie să mărim exigențele, pretențiile, să ajungem mai sus. În cupele europene, adică. Echipele românești trebuie să participe în Europa la un nivel mult mai mare, mult mai bun, pentru a se forma sistemul bun. Și-așa vor ajunge să nu mai aibă probleme afară.

– Aveți regrete de genul: „Dacă aș fi avut condițiile de astăzi…”?

– Nu pot să regret nimic. Întrebarea poate este pentru alții, cu tot respectul. Nu am ce regreta. Am avut succes. Am ajuns la cele mai mari două cluburi din lume, Real și Barcelona, am fost norocos, am învățat multe, am avut cei mai buni mentori, profesori. Am crescut în cea mai frumoasă perioadă a fotbalului românesc. Toate s-au aliniat bine pentru mine. Că am știut să le atrag? Am muncit și am fost dedicat.

– Ce părere aveți despre greva profesorilor, vi se pare justificată?

– Eu spun atât: „”Respect profesorii!”. Respectând profesorii, respectăm viitorul nostru. E nevoie. Progresăm învățând. Cine ne învață? Educatorii, învățătorii, profesorii.

– Ce statut ar trebui să aibă profesorii în societate?

– Eu respect profesorii. Și eu, și tu, și ceilalți, cred că ne aducem aminte de momente din copilărie, de profesori, de ceea ce ne învățau, chiar dacă unele materii au plăcut sau nu. Și la școală, și la fotbal, în orice domeniu, copilul pleacă de la nivelul de a avea talent, apoi se dezvoltă cu ajutorul celui ce învață. Al profesorului.

– Aveți un mesaj pentru profesori?

– Sper să se găsească acum cele mai bune soluții pentru ca fiecare să-și facă „meseria” bine: profesorul să predea, elevul să învețe.

„Familie, nu relații!”

– Cât de importantă este familia, să ai pe cineva cu care să împărtășești viața de zi cu zi?

– Familia este fundamentală. Într-o zi ești mai neinspirat, în altă zi se întâmplă o dezamăgire, și-atunci trebuie să ai persoane care să te reîncarce să te întorci la serviciu.

Pentru Gheorghe Hagi familia este foarte importantă

– Practic, le recomandați tinerilor, mai ales sportivi, să aibă relații stabile.

– Familie, nu relații! Să nu se ferească de pasul cel mare. E cel mai important când te duci acasă și te culci, să ai alături pe cineva care să fie lângă tine, să te sprijine. În ordine, sunt familia, apoi prietenii adevărați, atâți câți ai, apoi începe lupta în viață. Există fericire și dezamăgire, nu trebuie să te ferești de ele, dar trebuie să ai alături familia și prietenii adevărați. (rîde). Și educația.

Alte performanțe prin care Gheorghe Hagi a schimbat sisteme întregi:

A fost starul din momentul reformei fotbalului turcesc, început cu Galatasaray, unde a câștigat în 2000 Cupa UEFA, alături de Gică Popescu. Sunt performanțe pe care cluburile din Turcia nu le-au mai repetat de atunci.

Vreme de un deceniu, juniorii din Academia fondată de Hagi într-un câmp din Dobrogea, lângă Constanța, au făcut legea în competițiile în care au fost angrenați și astfel au reconstruit la vârf ideea potențialului tinerilor în fotbalul nostru.

