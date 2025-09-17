Ce reclamă Gheorghe Piperea

Potrivit Politico, Piperea cere o scuză publică oficială din partea Ursulei von der Leyen pentru declarațiile făcute în iulie, la Strasbourg, în timpul dezbaterii asupra moțiunii de cenzură împotriva Comisiei.

„A ales să mă atace personal”, a spus Piperea, care a adăugat că „un număr semnificativ” dintre eurodeputații semnatari ai moțiunii s-au alăturat plângerii.

Procesul a fost înregistrat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dar instanța nu a decis încă dacă este admisibil. De regulă, cazurile de defăimare sunt judecate de instanțele naționale, însă Piperea invocă un articol din tratatul de bază al Uniunii Europene, care prevede că instituțiile europene trebuie „să repare orice prejudiciu cauzat de acțiunile lor sau ale funcționarilor lor în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

Ce a spus Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European

Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
Recomandări
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

În dezbaterea din iulie, Ursula von der Leyen a declarat că argumentele lui Piperea sunt „luate direct din cel mai vechi manual al extremiștilor”.

„Vedem amenințarea alarmantă venită din partea partidelor extremiste, care vor să polarizeze societățile noastre prin dezinformare”, a spus președinta Comisiei Europene, adăugând că „există dovezi ample că multe dintre ele sunt susținute de inamicii noștri și de păpușarii lor din Rusia sau din alte părți.”

Acuzații dure și din partea altor lideri europeni

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE), a mers și mai departe, numindu-i pe semnatarii moțiunii „păpușile lui Putin” și afirmând că „Putin va fi încântat de ceea ce fac prietenii lui aici.”

Șefa grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe García, a catalogat și ea inițiativa drept un ajutor indirect pentru Kremlin, spunând că Piperea și ceilalți eurodeputați acționează ca „aliați ai lui Putin”.

Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

În iulie, Gheorghe Piperea a depus o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, după ce a strâns suficiente semnături pentru a forța o dezbatere și un vot în Parlament. El a acuzat Comisia că acționează „nedemocratic” și că procesul decizional este „opac și discreționar”, ceea ce ar fi alimentat „temerile de abuz și corupție”.

Una dintre principalele critici s-a referit la mesajele private din 2021 dintre Ursula von der Leyen și Albert Bourla, directorul executiv al Pfizer, privind achiziția de vaccinuri anti-COVID.

Moțiunea a fost respinsă, însă dezbaterea a adus tensiuni majore între Piperea și Ursula von der Leyen.

Alte moțiuni de cenzură împotriva Comisiei

Recent, Piperea a scris pe Facebook că au fost depuse încă două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene: una de către grupul The Left, cu 144 de semnături, și alta de către grupul The Patriots, cu 85 de semnături. În total, 229 de eurodeputați au optat deja pentru demiterea Ursulei von der Leyen.

„Mai trebuie doar vreo 150 de voturi și… gata cu Ursula”, a transmis Piperea în mesajul său public.

Conținutul moțiunii inițiate de acesta acuză Comisia Europeană de politici „greșite” în domeniul mediului, de lipsă de transparență, abuzuri de putere, gestionarea defectuoasă a migrației, cenzură și înțelegeri comerciale considerate periculoase pentru fermierii și întreprinderile europene.

Cum poate fi înțeleasă strategia lui Trump pentru Rusia. Expert: „Discuțiile cu Putin nu sunt o recompensă pentru un comportament bun”
Recomandări
Cum poate fi înțeleasă strategia lui Trump pentru Rusia. Expert: „Discuțiile cu Putin nu sunt o recompensă pentru un comportament bun”

Rămâne de văzut dacă Curtea de Justiție a Uniunii Europene va admite procesul intentat de Gheorghe Piperea. În cazul în care acesta va fi declarat admisibil, ar fi pentru prima dată când un europarlamentar român reușește să ducă o dispută politică cu președintele Comisiei Europene în fața celei mai înalte instanțe a Uniunii.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest

