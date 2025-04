4.000 de joburi remote au fost scoase în piață de la începutul anului și până acum, acest număr reprezentând 5% din numărul total de joburi postate pe eJobs.ro. Topul domeniilor care acceptă munca de acasă? Call center / BPO IT / telecom Educație / training Turism Retail Asigurări “Mulți dintre candidați se întreabă dacă, pentru joburile remote, salariile sunt la fel ca pentru joburile care presupun prezența zilnică la birou. Răspunsul este că nu există diferențieri din acest punct de vedere, în schimb, angajații care lucrează doar de acasă pot să nu primească anumite beneficii extrasalariale, cum ar fi decontarea transportului, masa de prânz asigurată sau masajul la birou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Cui se adresează joburile remote disponibile în acest moment Mai mult de jumătate dintre joburile remote disponibile în platformă se adresează candidaților entry level (0-2 ani de experiență) și celor care nu au deloc experiență. Senorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii au parte de un număr semnificativ mai mic de opțiuni remote de angajare. Dacă numărul de poziții remote disponibile nu depășește 5%, în ceea ce privește aplicările pentru aceste joburi, procentul urcă până la 14,5%. Candidații sunt interesați de un job care poate fi făcut de acasă în domenii precum call center / BPO, IT / telecom, retail, advertising / marketing / PR, financiar / bancar și servicii. În acest moment, 900 de locuri de muncă remote sunt disponibile pe eJobs.ro. Foto: Profimedia Images