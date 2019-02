Sursele au declarat că infracţiunea de mărturie mincinoasă de care este acuzată Laura Codruța Kovesi se referă la faptul că fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție a declarat că nu ar fi avut decât relaţii instituţionale cu afaceristul Sebastian Ghiţă, scrie Mediafax.

Omul de afaceri o acuză pe Kovesi că i-a cerut bani pentru a-l aduce în ţară, din Indonezia, pe Nicolae Popa. El ar fi fost audiat prin videoconferinţă în dosarul deschis ca urmare a plângerii făcute pe numele fostei șefe a DNA.

Laura Codruța Kovesi, fostul procuror-șef al DNA, a anunțat miercuri că a fost citată de Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul a explicat că are calitatea de suspect într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Fosta șefă DNA a fost citată vineri, în aceeași zi în care trebuie să fie la Bruxelles, pentru a fi audiată la Parlamentul European, ea candidând pentru funcția de procuror-şef al Parchetului European

„S-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în calitate de suspect pentru infracţiunile de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii, dar probabil este tot o coincidenţă faptul că iniţial am fost anunţată de procedura din Parlamentul European, am înţeles că audierea urma să fie pe data de 18 februarie, mi-am cumpărat bilet de avion pentru data de vineri, ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Fosta șefă DNA a afirmat că este vorba despre dosarul în care afaceristul Sebastian Ghiță o acuză că ar fi implicată în aducerea lui Nicolae Popa în țară.

Kovesi a fost revocată din funcția de procuror-șef DNA pe 9 iulie 2018, de președintele Klaus Iohannis la cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader.

Ulterior, ea a fost delegată la Parchetul General, iar acum candidează pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European, aflându-se pe lista scurtă a propunerilor.

Fotografie principală: HEPTA / ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

