De ce nu te mai găsesc clienții pe Google: cum schimbă AI-ul deciziile românilor și ce greșesc firmele

Tot mai mulți români renunță la căutările tradiționale pe Google și se îndreaptă spre asistentele AI, cum ar fi ChatGPT, pentru a găsi informații. Această schimbare are implicații majore pentru companiile din România, care trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne relevante.

Un studiu amplu realizat de agenția Inventiv Communication, pe baza a peste 300 de întrebări și aproape 1.000 de răspunsuri obținute de la ChatGPT, Google Gemini și Claude, confirmă că algoritmii generativi transformă fundamental modul în care utilizatorii ajung la decizii.

Google vs AI: unde pierd companiile vizibilitate?

Motorul de căutare Google funcționează printr-o listă de linkuri, oferind utilizatorului libertatea de a alege între multiple opțiuni. Asistenții AI însă restrâng considerabil răspunsurile la două sau trei recomandări, iar restul pieței devine invizibilă. Studiul arată că 65,7% dintre companiile recomandate de AI nu se regăsesc în topul Google după numărul de recenzii.

Această discrepanță semnalează că succesul pe Google nu mai garantează vizibilitatea într-un mediu dominat de AI.

Sănătatea privată: test de rezistență în fața algoritmilor

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, studiul a fost aplicat pe sectorul sănătății private, un domeniu cu decizii frecvente de cumpărare. Pe baza întrebărilor adresate celor trei platforme AI, cercetătorii au observat că marile rețele medicale private din România domină răspunsurile, fiind prezente în aproape toate testările. În schimb, clinicile independente apar doar în 76,9% din cazuri, iar vizibilitatea acestora depinde de cantitatea și calitatea conținutului structurat pe site-ul propriu.

Alexandra Tîrpea, expert în comunicare medicală, subliniază că „recomandarea generată de AI nu mai e un experiment marginal, este deja un canal real prin care clienții aleg de unde să cumpere, indiferent de industrie. Site-ul propriu, cu conținut structurat și actualizat, rămâne singura pârghie pe care o companie o poate controla direct pentru a fi reprezentată corect în fața unui algoritm”.

Greșelile AI: impact comercial și de imagine

Studiul documentează și riscurile asociate utilizării algoritmilor AI. În sănătate, o eroare de recomandare poate induce în eroare pacientul, iar în alte industrii, poate afecta reputația unei companii prin includerea sa greșită într-un context nepotrivit.

Aceste erori au fost observate în 4,9% din cazuri, deși majoritatea informațiilor oferite de AI au fost corecte per ansamblu.

Instabilitate și lipsă de transparență

Un alt aspect problematic este instabilitatea răspunsurilor AI. Studiul arată că 51,7% dintre răspunsuri s-au schimbat atunci când aceeași întrebare a fost adresată de două ori, în zile diferite, fapt care complică planificarea strategiei de marketing.

Mai mult, 76,2% dintre răspunsurile AI nu citează surse verificabile, ceea ce limitează transparența și încrederea utilizatorilor.

Ce pot face companiile?

Pentru companiile mici și mijlocii, adaptarea la noile reguli ale jocului este crucială. Realitatea este că un algoritm care nu găsește o companie structurată în informațiile lui existente nu o omite pur și simplu, ci completează golul cu ce găsește în altă parte, uneori greșit.

În acest context, companiile independente au o oportunitate unică: algoritmii AI favorizează sursele de informații clare și bine structurate, nu neapărat jucătorii mari din industrie. O companie mică, dar cu un site foarte bine organizat, poate concura la vizibilitate cu un jucător de zece ori mai mare, dacă înțelege regulile noului joc.

Urgența adaptării

Cu peste 1,8 milioane de căutări lunare înregistrate de ChatGPT în România la sfârșitul lui 2025, în creștere cu 34% față de trimestrul anterior, companiile nu mai au luxul timpului.

Studiul avertizează că perioada în care o clinică privată sau orice alt business își poate permite să ignore acest canal se închide rapid, nu peste ani, ci în trimestrele următoare.

Cifrele-cheie ale studiului