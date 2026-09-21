Autoritatea de supraveghere a datelor din Irlanda a amendat Google, parte a holdingului Alphabet, cu 403 milioane de euro, pentru modul în care compania de tehnologie a prelucrat datele de localizare, în urma plângerilor formulate de mai multe organizații europene pentru protecția drepturilor consumatorilor, scrie Bloomberg.

Comisia pentru Protecția Datelor a declarat luni într-un comunicat că Google a încălcat normele, inclusiv în ceea ce privește modul în care a prelucrat datele de localizare din activitatea pe web și din aplicații, precum și istoricul locațiilor.

De asemenea, autoritatea a dispus ca Google să-și aducă prelucrarea datelor în conformitate cu normele în termen de șase luni.

„Ca urmare a neregulilor comise de Google în acest sens, persoanele fizice ar fi putut să nu fie conștiente că locația lor era utilizată, de exemplu, pentru a le influența prin reclame sau pentru a le deduce interesele și ar fi putut pierde controlul asupra datelor lor cu caracter personal”, a declarat Graham Doyle, comisar adjunct al autorității de reglementare.

A patra amendă pe baza GDPR

Este a patra amendă ca mărime aplicată de autoritatea de reglementare de la intrarea în vigoare a GDPR.

În 2023, autoritatea de supraveghere a amendat Meta Platforms, proprietarul Facebook, cu 1,2 miliarde de euro pentru transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite.