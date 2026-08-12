CEO-ul Sundar Pichai a numit aplicația „produsul cu cea mai rapidă creștere” din istoria companiei, alăturându-se unor nume imense precum Search, Gmail, Android, Maps, Chrome, Play și YouTube.

Un adevărat boom de utilizatori în doar un an

Gemini a parcurs un drum rapid spre această etapă. În mai 2025, aplicația avea 400 de milioane de utilizatori activi lunar, iar până în mai 2026, cifra a crescut la 900 de milioane. Până la sfârșitul lunii iulie, încă 50 de milioane de utilizatori s-au alăturat platformei.

Josh Woodward, vicepreședintele de produs al Gemini, a declarat că Google a învățat multe „din primul miliard” de utilizatori și a dezvăluit planurile companiei, scriu cei de la 9to5Google.

63% dintre utilizatori „comunică direct” cu Gemini

Peste 100 de milioane de utilizatori folosesc aplicația pe iOS, iar utilizatorii avansați de macOS generează „de aproximativ două ori mai multe interacțiuni decât pe alte platforme”. La evenimentul I/O din mai 2026, Google a anunțat că Gemini va primi „peste 60 de noi dialecte regionale” și că „63% din utilizatori comunică acum direct cu Gemini”, mulți dintre ei fiind exclusiv pe „modul vocal”.

Funcția Gemini Live permite utilizatorilor să utilizeze camera și partajarea ecranului, cu una din 5 interacțiuni „dincolo de text și voce”.

De asemenea, aplicația generează peste 150 de milioane de imagini zilnic și va adăuga noi funcții educative în următoarele săptămâni. Pe Android, Gemini facilitează automatizarea sarcinilor în 40 de aplicații, iar noi actualizări sunt așteptate astăzi la evenimentul Made by Google 2026.

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