Potrivit PhoneArena, această funcție nouă va fi disponibilă în această vară pentru abonații serviciilor Google AI Pro și Ultra.

Cum funcționează Gmail Live

Prin Gmail Live, utilizatorii vor putea căuta rapid informații din inbox folosind comenzi vocale sau text. Odată ce aplicația este deschisă, atingerea barei de căutare va afișa opțiunea „Întreabă Gmail”.

Aceasta permite introducerea unei întrebări în limbaj natural, iar răspunsul va fi oferit sub forma unui rezumat generat de inteligența artificială. Pentru cei care preferă comenzile vocale, un simbol asemănător cu cel al funcției Gemini Live va apărea în bara de căutare.

Atingerea acestuia va deschide o interfață pe tot ecranul, care include exemple de întrebări utile, cum ar fi „Care sunt datele mele de călătorie?” sau „Ce actualizări am pentru ultimele comenzi plasate?”

Lansare în această vară

În prezent, Gmail Live se află în fază de testare beta. Funcția va fi disponibilă oficial pe device-urile cu Android și iOS începând cu vara lui 2026, exclusiv pentru abonații Google AI Pro și Ultra.

Acest feature nou marchează încă un pas înainte în integrarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi, oferind utilizatorilor o modalitate rapidă și eficientă de a-și gestiona e-mailurile.

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