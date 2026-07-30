Ajustarea a fost adusă la cunoștința publicului de publicația regională Badische Zeitung, care arată că linia de frontieră dintre cele două state a fost redefinită în conformitate cu reglementările topografice actuale.

Până la această recalculare, granița oficială din această zonă urma așa-numita cale de vale a Rinului, respectiv linia celor mai adânci puncte din albia fluviului.

Deoarece curenții puternici modifică treptat cursul apei și adâncimea albiei în timp, autoritățile celor două țări au decis să stabilească frontiera folosind linia mediană a Rinului, măsurată cu o precizie milimetrică.

Insula Fridolin a devenit complet germană

Această modificare de ordin tehnic a generat un efect secundar extrem de interesant de-a lungul fluviului. În urma trasării noii linii mediane, mica insulă Fridolin, situată pe Rin, se află în prezent în întregime pe teritoriul Republicii Federale Germania.

Pe celebrul pod de pietoni din lemn, punctul de trecere a frontierei este marcat vizual pentru trecători printr-un panou oficial și o linie albă pictată direct pe pardoseală.

Jurnaliștii germani au descoperit însă și o altă particularitate amuzantă: din rațiuni strict practice, linia albă nu urmărește măsurătoarea oficială la nivel de centimetru, ci a fost trasată simplu, de-a lungul marginii unei scânduri din structura podului. Astfel, reperele topografice din acte diferă cu câțiva centimetri de marcajul vizibil.

Granița dintre Germania și Elveția abundă în ciudățenii geografice. Un exemplu clasic este enclava germană Büsingen, înconjurată complet de cantonul elvețian Schaffhausen, dar și statutul juridic al Lacului Constanța, unde linia exactă de frontieră dintre cele două țări rămâne neelucidată până în prezent.

Orășelul de la graniță, propulsat în prim-planul politicii de la Berlin

Zona de frontieră din Bad Säckingen atrage atenția publică în această perioadă și dintr-un motiv politic semnificativ, care reflectă legăturile strânse dintre Germania și Elveția.

Politicianul CDU Thorsten Frei (52 de ani), noul președinte al grupului parlamentar CDU/CSU din Bundestag-ul german, este originar chiar din acest oraș de graniță.

Apropiat al cancelarului Friedrich Merz (70 de ani), Thorsten Frei este recunoscut la Berlin drept un excelent cunoscător al relațiilor bilaterale germano-elvețiene.

Înainte de preluarea noii funcții din Parlament, în timp ce activa în cadrul Cancelariei, Frei a avut întrevederi de nivel înalt cu cancelarul elvețian Viktor Rossi (57 de ani) și cu Livia Leu (64 de ani), ambasadoarea Bernei la Berlin, ocazie cu care a reafirmat numeroasele convergențe diplomatice și economice dintre cele două state vecine.

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