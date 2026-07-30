Inițiativa nu a reușit să întrunească majoritatea necesară de voturi, pe fondul unor tensiuni politice majore: parlamentarii PNL au părăsit sala înainte de exprimarea opțiunilor, în timp ce senatorii USR au votat împotrivă.

Rezultatul final al votului a consemnat 52 de opțiuni „pentru”, 28 de abțineri și 29 de senatori care au ales să nu voteze. Deși legea era menită să deblocheze o tranșă importantă din fondurile europene, forma finală ieșită din comisiile de specialitate a stârnit controverse aprinse legate de constituționalitatea textului.

Amendamentul controversat care a blocat legea ANI

Blocajul a survenit în urma introducerii unui amendament în Comisia juridică din Senat, considerat neconstituțional de către reprezentanții USR.

Președintele partidului, Dominic Fritz, a acuzat public introducerea unei modificări care stabilea o nouă sancțiune pentru faptele de incompatibilitate și conflict de interese săvârșite anterior intrării în vigoare a legii.

Liderul USR a susținut că acest amendament încălca un principiu constituțional fundamental – neretroactivitatea legii – și că prevederea îl viza în mod direct, având în vedere un verdict existent în instanță la adresa sa.

Aflat în plen, senatorul USR Gheorghe Șipoș a explicat că votul negativ a fost acordat tocmai pentru a proteja cererea de plată din PNRR de o eventuală invalidare la Curtea Constituțională.

„Astăzi, de fapt, prin faptul că această lege nu a fost aprobată, am salvat acești bani, împreună cu colegii, pentru că legea ar fi fost neconstituțională. Mâine, împreună cu colegii de la PNL, vom redepune această lege, fără acel amendament toxic, ilegal, neconstituțional. Săptămâna viitoare vom avea din nou și este convocată o sesiune extraordinară și vom da încă o șansă acestei legi”, a declarat senatorul Gheorghe Șipoș.

Atacul PSD la adresa premierului Bolojan și a lui Dominic Fritz

Respingerea legii a declanșat un val de reacții vehemente din partea reprezentanților PSD. În intervenția sa de la tribuna Senatului, senatorul social-democrat Daniel Zamfir l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a favorizat interesele politice ale partenerilor de coaliție în detrimentul celor 770 de milioane de euro din PNRR.

Daniel Zamfir a ironizat situația creată în plen, susținând că ședința extraordinară convocată pentru deblocarea fondurilor europene a fost sacrificată din motive de prietenie politică.

„Într-adevăr, astăzi am constatat că Ilie Bolojan, premierul României, care vorbește despre cele 770 de milioane de euro pe care România trebuie să le absoarbă și din acest considerent ne-a și chemat într-o sesiune extraordinară, ceea ce valorează este prietenia domniei sale cu domnul Fritz. Astăzi, dragi colegi, este ziua prieteniei. Pentru România, costurile acestei prietenii înseamnă 770 de milioane de euro”, a afirmat Daniel Zamfir după finalizarea votului.

O nouă sesiune extraordinară, săptămâna viitoare

Eșecul votului de joi prelungește incertitudinea privind îndeplinirea jalonului din PNRR, însă parlamentarii PNL și USR au anunțat că vor relua imediat procedura legislativă.

Noul proiect de lege urmează să fie redepus în Parlament vineri, fără modificarea incriminată de opoziție și reprezentanții USR.

Pentru aprobarea noii variante, o nouă sesiune extraordinară va fi convocată săptămâna viitoare, într-o încercare de a adopta o formă constituțională a legii ANI și de a securiza fondurile europene destinate României.

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