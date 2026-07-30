Barca avariată și intervenția autorităților

Incidentul s-a petrecut în apropierea portului Marina di Ragusa, unde o barcă cu motor, cu patru persoane la bord, a rămas fără combustibil. În timp ce doi dintre ocupanți au plecat spre port pentru a aduce combustibil, un adult și un adolescent au rămas pe ambarcațiune. La scurt timp, curenții au împins barca spre mal, provocând panică printre turiștii care se temeau de un naufragiu. Unii dintre cei prezenți au alertat Garda de Coastă, care a intervenit prompt.

La sosirea echipajului Gărzii de Coastă, cei doi pasageri rămași pe barcă au început să arunce teancuri de bancnote în apă. Diverse pachete de bani, cu cupiuri între 5 și 100 de euro, au fost împrăștiate de valuri până pe plajă. Înotătorii și turiștii au început să adune banii până când autoritățile au intervenit pentru a pune capăt ,,capturii miraculoase”.

Aproape 700.000 de euro confiscați

Autoritățile au recuperat aproape 700.000 de euro, dar nu exclud posibilitatea ca o parte din sumă să fi fost pierdută. Barca cu motor a fost confiscată, iar zona a fost delimitată pentru a facilita ancheta. La fața locului au intervenit poliția, Carabinieri și Guardia di Finanza pentru a asigura recuperarea banilor și identificarea persoanelor implicate.

Trei adulți au fost reținuți de autorități, iar un adolescent aflat pe ambarcațiune a fost identificat, deși nu este rudă cu niciunul dintre cei arestați. Barca a fost remorcată în port și percheziționată de către experți din cadrul poliției criminalistice și DIGOS (Unitatea de Operațiuni Speciale).

Ancheta continuă pentru a stabili traseul bărcii și posibilele contacte avute pe parcursul călătoriei. Originea banilor rămâne necunoscută, iar anchetatorii analizează ipoteza unui posibil schimb ilegal de bani. Până în acest moment, autoritățile nu au oferit concluzii oficiale cu privire la acest caz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE