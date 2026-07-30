Spania trimite avioane F-18 și elicoptere în România

La baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România vor ajunge șapte avioane F-18, aproximativ 200 de militari din Forțele Aeriene și Spațiale Spaniole, un avion A400M pentru realimentare aeriană și, în faza finală a misiunii, trei elicoptere NH-90 pentru operațiuni de contracarare a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).

Locotenent-colonelul Alberto Calvo, comandantul detașamentului spaniol, a declarat, în comunicatul Alianței: „Scopul nostru este clar: să contribuim la descurajarea inamicilor, să protejăm spațiul aerian NATO și să consolidăm postura Alianței pe flancul estic. Spania vine în această misiune ca un aliat angajat, de încredere și capabil. Înțelegem că apărarea colectivă nu este un principiu abstract, ci o responsabilitate zilnică ce necesită prezență, pregătire și credibilitate”.

Turcia va trimite militari în Estonia

Pentru prima dată după două decenii, Forțele Aeriene ale Turciei vor participa la o misiune în regiunea baltică. Aproximativ 80 de militari și cinci avioane de vânătoare F-16 vor fi desfășurate la baza aeriană Amari din Estonia. Turcia va prelua misiunea de la Forțele Aeriene Portugheze, care au fost prezente în Estonia din martie 2026.

Italia asigură securitatea aeriană în Lituania

Forțele Aeriene Italiene vor desfășura patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari la baza aeriană din Šiauliai, Lituania. Italienii preiau misiunea de la Forțele Aeriene și Spațiale ale Franței, care au operat ca națiune lider în Lituania alături de Forțele Aeriene Române din martie 2026.

Conform comunicatului NATO, misiunea de Apărare Aeriană, activată sub inițiativa de vigilență sporită Eastern Sentry (eVA EASN) în septembrie 2025, consolidează apărarea integrată aeriană și antirachetă a Alianței pentru a răspunde amenințărilor emergente. Această misiune extinsă include protecția împotriva avioanelor pilotate și nepilotate, rachetelor de croazieră și balistice.

Sistemele de apărare aeriană utilizează o abordare „360 de grade” și implică multiple domenii operaționale. Printre acestea se numără avioanele de alertă rapidă (QRA), sistemele de apărare aeriană și antirachetă de pe mare și de la sol (SBAMD), precum și sistemele de contracarare a dronelor (C-UAS).

NATO implementează și o rețea AI defensivă pe flacul estic. Sistemul „Kill Web” se întinde din Finlanda până în România și are ca principal adversar identificat Rusia.

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