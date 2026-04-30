Grătarul, o plăcere cu prețuri în creștere

Pentru un grup de 10-12 persoane, costurile încep de la carne, care reprezintă cea mai mare parte a bugetului. Se estimează că este nevoie de circa 4-5 kilograme de carne, iar preferințele variază de la mici și carne de porc, la pui sau chiar vită. În supermarketurile din Iași, precum Selgros sau Carrefour, micii costă între 28 și 40 de lei pe kilogram, iar carnea de porc are prețuri care pornesc de la 25 de lei și pot ajunge la 40 de lei pe kilogram. Puiul rămâne cea mai accesibilă variantă, cu prețuri de aproximativ 20 de lei pe kilogram.

Pentru cei care vor să-și răsfețe invitații cu ceva mai deosebit, carnea de vită poate ajunge chiar și la 80 de lei pe kilogram, în funcție de calitate. De asemenea, carnea tocată pentru burgeri, fie că este un mix de vită-porc sau exclusiv de vită, se situează între 35 și 80 de lei pe kilogram, cu cele premium, cum ar fi Black Angus, la capătul superior al intervalului. Astfel, doar carnea adaugă la bugetul grătarului 250-300 de lei.

Garnituri și băuturi – fără ele, grătarul nu e complet

Pe lângă carne, garniturile și alte ingrediente necesare, cum ar fi roșiile, castraveții, ceapa, pâinea, cașcavalul sau sosurile, pot adăuga între 80 și 100 de lei. Mai mult, gustările de tip chipsuri, semințe sau covrigei, cumpărate adesea pe ultima sută de metri, cresc costurile cu încă 40-80 de lei.

Băuturile, în schimb, sunt cele care pot ridica semnificativ nota de plată a unui grătar. Două sau trei baxuri de bere costă între 80 și 150 de lei, iar sucurile adaugă încă 40-80 de lei. Dacă se optează și pentru vin sau alte băuturi alcoolice, bugetul se poate suplimenta cu 100-150 de lei, în funcție de preferințele participanților.

Buget estimativ pentru un grătar în aer liber

Cu toate aceste cheltuieli adunate, un grătar pentru un grup de 10-12 persoane ajunge la un cost total cuprins între 600 și 800 de lei. Această sumă include atât preparatele de bază, cât și micile detalii care fac diferența, de la garnituri la băuturi și gustări. Fie că este organizat într-un parc la marginea orașului sau în intimitatea unei curți private, grătarul rămâne una dintre cele mai îndrăgite tradiții de 1 Mai pentru ieșeni.

Grătarul este o experiență foarte distractivă, deși sezonieră. Odată ce vine vremea caldă, vine și pofta pentru fripturi, mici, cârnați, burgeri și multe alte bunătăți.

