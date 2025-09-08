O criză fără precedent

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a numit scăderea ratelor de fertilitate din țară „o amenințare națională.

Oficialul a declarat că pachetul de ajutor de 1,6 miliarde de euro (1,4 miliarde de lire sterline) a fost dictat de una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă națiunea mediteraneană: o criză demografică de o amploare fără precedent. „Știm că nivelul de trai este unul, dacă nu ai copii, și cu totul altul, dacă ai doi sau trei copii”, a declarat Kyriakos Mitsotakis duminică, după anunțarea politicilor. „Așadar, ca stat, ar trebui să găsim o modalitate de a-i recompensa pe cetățenii noștri care aleg să aibă copii.”

Măsurile anunțate includ: reducerea cu 2% a tuturor cotelor de impozitare, scutire totală de impozit pentru familiile cu venituri mici, care au patru copii, dar și eliminarea impozitului pe proprietate în zonele rurale cu sub 1.500 de locuitori

Aceste politici vor fi implementate începând cu 2026 și, potrivit premierului, reprezintă „cea mai îndrăzneață reformă fiscală aplicată în Grecia în ultimii 50 de ani”.

Scăderea populației, la proporții existențiale

Rata fertilității în Grecia este de doar 1,4 copii per femeie – mult sub pragul de înlocuire de 2,1.

Potrivit Eurostat, populația țării ar putea scădea de la 10,2 milioane în prezent la sub 8 milioane până în 2050, când peste 36% din locuitori vor avea peste 65 de ani.

„Scăderea populației a ajuns la proporții existențiale”, a spus ministrul de Finanțe, Kyriakos Pierrakakis. „Reforma noastră fiscală va pune accent pe această problemă. Ca lider al echipei economice, pot spune că prioritatea noastră numărul unu este problema demografică.”

Peste 700 de școli au fost închise

Criza economică ce a afectat Grecia în urmă cu 15 ani este considerată principalul factor al declinului natalității. Jumătate de milion de greci – în majoritate tineri educați – au părăsit țara în acea perioadă.

Deși Guvernul a introdus în 2020 un „bonus pentru bebeluși” (1.700 de euro pentru primul copil, ajungând la 3.500 de euro pentru al patrulea), rezultatele au fost slabe.

Locuințele prea scumpe și salariile mici sunt o realitate dură în Grecia. Mulți tineri sunt forțați să trăiască cu părinții până la peste 30 de ani, un alt factor invocat pentru refuzul de a întemeia o familie.

Ministerul Educației a anunțat închiderea a peste 700 de școli din cauza lipsei de elevi.

