Vă întrebați cum a apărut Parcul Cișmigiu? Conform istoricilor, în jurul anului 1830, locul era acoperit de o baltă urât mirositoare, care a fost secată la comanda generalului Pavel Kiseleff. Câțiva ani mai târziu terenul a fost transformat în grădină publică, aici aducându-se 30.000 de arbori şi arbuşti din județele de lângă București, dar şi plante ornamentale de la Braşov şi Viena.

„Niciodată în viața mea nu am crezut că acest parc poate ajunge într-un asemenea hal”

Acum, totul este dat uitării, iar locul devine pe zi ce trece o adevărată ghenă de gunoi. În centrul orașului, vizavi de biroul de primar general al lui Nicușor Dan, zeci de sticle de suc sunt aruncate peste tot, cutiile de la bere sunt la tot pasul, gunoiul este la el acasă. Iar nimeni, dar absolut nimeni, nu se ocupă de parc.

Aflat în administrația ALPAB, parcul din centrul orașului arată deplorabil. „Nu vedeți că-i o ghenă de gunoi? De 60 de ani vin zi de zi în parc, stau aici la Kogălniceanu, dar n-am văzut în viața mea mai mult decât decât acum. Mormane de gunoaie, iarbă lipsă, locuri de joacă vandalizate, excremente peste tot, boschetari care dorm pe bănci, bălării de un metru, copaci rupți sau putreziți, lacul plin de mâl și pământ! Este un adevărat dezastru. Niciodată în viața mea nu am crezut că acest parc poate ajunge într-un asemenea hal”, spune doamna Ana, pensionară.

Doi oameni ai străzii dorm neîntorși pe bănci. Unele dintre ele sunt rupte, pe marea majoritatea vopseaua e imprimată de ani și ani de zile. Copacii putreziți s-au rupt. Mulți s-au prăbușit, dar au rămas acolo. Nimeni n-a venit să-i ridice, iar cei care încă rezistă de zeci de ani nu mai sunt toaletați. Iarba pe ici pe colo, mai mult pământ și mai multe buruieni și ciulini. Și locurile de joacă sunt un adevărat pericol, sunt rupte, ruginite, cu mari defecte.

Au secat lacul în mijlocul verii, bărcuțele au rămas la mal

Mai mult, de la finele lunii iunie lacul din Cișmigiu a fost secat! Totul pentru începerea unor lucrări viitoare de modernizarea „Podului Mare”, lucrare care așteaptă de luni și luni de zile. Astfel, pe toată durata verii nu se vor mai putea face plimbări cu bărcuțele pe lac, iar decizia autorităților a produs și alte tipuri de probleme.

„Din păcate, ecosistemul parcului a suferit un dezechilibru major odată cu secarea lacului. Un mic masacru printre animale! O generație de amfibieni a fost compromisă, lișițele care cuibăreau pe lac și-au abandonat ouăle proaspăt depuse, iar unii pui de țestoase au murit” spune Alex Oprița, de la Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu, pentru radio RFI.

Viața mai multor vietăți a fost pusă în pericol de secarea lacului. Au murit în mod special pești și amfibieni. Proporțiile efectelor au fost limitate de intervenția noastră rapidă. Este ilegal ca în perioada asta să muți cuiburile păsărilor, chiar dacă vorbim despre un lac artificial. Ovidiu Roșu, reprezentantul fundației Visul Luanei:

În replică, reprezentanții ALPAB au precizat pentru Libertatea că reabilitarea parcului „e o prioritate și că există banii pentru reparații”. Aceștia nu precizează și când va fi reabilitat completul parcul, ci doar că s-au făcut deja lucrări

Reabilitarea Parcului Cișmigiu este o prioritate pentru Primăria Capitalei, în acest sens asigurându-se bani în bugetul municipalității din acest an pentru modernizări și ample reparații. În acest an se va repara și cuva Lacului Mic. În ceea ce privește modernizarea locurilor de joacă, se vor înlocui echipamentele, și acestea vechi de peste un deceniu. Sunt demarate toate procedurile legale pentru înlocuirea acestora. Angajații ALPAB au refăcut în prima jumătate a acestui an toate cele 30 de pergole amplasate”, se arată în răspunsul ALPAB.

Instituția precizează în plus că „în acest an sunt prevăzuți bani în bugetul Primăriei Capitalei pentru refacerea și reasfaltarea aleilor deteriorate. Referitor la acțiunile de curățenie, cosit, greblat, acestea sunt efectuate de angajații ALPAB”.

Mihai Morar, mesaj către Nicușor Dan: „Let’s make bunul simţ great again!”

Unul dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, Mihai Morar, a mers de curând în Cişmigiu şi a filmat cum arată parcul.

„După 3.000 de km în România, m-am întors în Bucureşti, şi am vrut să-mi scot copiii în parc. Am ales Cişmigiu. În 2 săptămâni, în turneul Radio Aventura am văzut aproape toată ţara. Oraşe mici, oraşe mari, oraşe bogate, oraşe sărace, însă n-am văzut niciunul la fel e murar cum e Bucureştiul, cum e Cişmigiul. Aşa arată un loc de joacă pentru copii, în timpul vacanţei, aşa arată lacul Cişmigiu în plină vară, aşa arată aleile celui mai frumos parc din București, şi aşa arată o bancă pentru îndrăgostiţi. Cel mai bogat oraş al României, este plin de sărăcie. Domnul Nicuşor let’s make bunul simţ great again”, a spus Mihai Morar pe videoul de pe Instragram.

Irina Loghin: „Este un dezastru! Este mizerie și miroase urât”

Cunoscuta vedetă de muzică populară, Irina Loghin, și-a exprimat nemulțumirea față de Cișmigiu și spune că a rămas cu un gust amar.

„Am fost ieri în Cișmigiu. Este un dezastru. Lacul secat, abandonat! Este mizerie și miroase urât. Trăim vremuri groaznice. Nu mai suntem gospodari! Și în Herăstrău, unde merg zilnic, nu a cosit nimeni nimic. Iarba este mare, un dezastru și aici. O paragină. Nu mai este nimic din ce era o dată. Altădată, aleile parcurilor erau măturate. Nu mai e lumea cum a fost. S-a schimbat. Iar cu pandemia, mai rău ne-a sălbătăcit, în loc să ne unească”, a spus Loghin pentru Fanatik.

Prefectul Capitalei s-a dus în control

Starea de degradare a parcului, l-a determinat miercuri dimineață pe prefectul Capitalei, Toni Greblă, să iasă pe teren să vadă dezastrul. ”Având în vedere numeroasele sesizări ale cetățenilor, semnalele apărute în mass-media și apelurile repetate făcute către autoritățile publice locale, Prefectul Municipiului București, Toni Greblă, a decis să declanșeze, miercuri, 13.07.2022, o acțiune de control în Parcul Cișmigiu. Prefectul Toni Greblă și o echipă mixtă de control vor inspecta Parcul Cișmigiu, măsurile luate în urma acestei acțiuni urmând să fie anunțate public”, se arăta comunicatul prefecturii.

