Negocierile pentru preluarea operațiunilor Dogan Media. Ce sumă se vehiculează

Discuțiile dintre cele două entități se poartă de mai multe luni și vizează achiziția tuturor operațiunilor deținute de grupul turcesc în România. Pe lângă postul principal Kanal D, portofoliul mai include stația secundară Kanal D2, lansată recent pe frecvențele fostului post București TV, și rețeaua Radio Impuls. Sursele din piață estimează valoarea tranzacției la o sumă cuprinsă între 75 și 100 de milioane de euro, existând varianta ca plata să fie realizată în mai multe tranșe.

Clever Media, controlat de Adrian Tomșa, s-a extins considerabil

Grupul Clever Media, controlat în proporție de 65% de omul de afaceri Adrian Tomșa, și-a extins considerabil prezența în ultimii ani. Compania operează în prezent aproximativ 20 de posturi de televiziune, printre care Prima TV, Prima News și rețeaua Prima Sport, care deține drepturile de difuzare pentru competiții majore precum UEFA Champions League și Superliga României.

Contactat pentru un punct de vedere de Paginademedia.ro, Orlando Nicoară, reprezentant al acționariatului Clever, nu a infirmat discuțiile, declarând doar că grupul analizează oportunitățile apărute pe piața media.

Implicații financiare și impactul asupra pieței media din România

În mod similar, oficialii Kanal D au afirmat că nu dețin informații despre acest subiect, direcționând eventualele întrebări către compania-mamă, Dogan Holding, sau către posibilii cumpărători. În eventualitatea în care tranzacția se va concretiza, informațiile indică faptul că actuala echipă de management a Kanal D ar urma să își păstreze funcțiile și să continue gestionarea postului de televiziune.

Din punct de vedere financiar, compania Dogan Media Internațional SA reprezintă o afacere solidă pe piața locală. Pentru anul 2024, societatea a raportat o cifră de afaceri de peste 56 de milioane de euro și un profit net de aproape 9 milioane de euro, având un număr mediu de 366 de angajați.

Dacă va fi finalizată, achiziția va marca una dintre cele mai semnificative mutări din industria media românească din ultimul deceniu. Preluarea ar transforma grupul Clever într-un pol mediatic dominant, care va acoperi eficient zonele de știri, competiții sportive și segmentul de divertisment generalist.

Kanal D activează în România de 19 ani, din primăvara anului 2007. Postul a devenit unul dintre principalii jucători pe piața comercială datorită unei strategii bazate pe seriale turcești, precum „Suleyman Magnificul”, și pe formate de reality-show de succes, cum ar fi „Exatlon”, „Casa iubirii” sau „Bravo, ai stil”.

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