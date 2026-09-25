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Ministrul neamț pentru care a lucrat Siegfried Mureșan, acum 20 de ani: „M-a ajutat să susțin aderarea României la UE”

Maria Zărnescu
Maria Zărnescu
Jurnalist
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Gunther Krichbaum și Siegfried Mureșan
Relația lor profesională datează de aproape două decenii, din perioada în care Mureșan a participat la un prestigios program de stagii organizat de Bundestag. Sursa foto: colaj Profimedia Images
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Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, a vorbit pentru Cotidianul despre legătura sa cu Siegfried Mureșan, premierul desemnat al României. Relația lor profesională datează de aproape două decenii, din perioada în care Mureșan a participat la un prestigios program de stagii organizat de Bundestag.

Cuprins:

Cum a început colaborarea dintre Krichbaum și Mureșan

În 2006, Siegfried Mureșan a fost selectat pentru a participa la programul „Bursa Parlamentară Internațională” (IPS), dedicat tinerilor profesioniști din Europa Centrală și de Sud-Est. „România s-a alăturat acestui program în 1996, iar de atunci, aproape 120 de tineri români au beneficiat de el”, a explicat Krichbaum pentru Cotidianul.

Pe durata stagiului, Siegfried Mureșan a lucrat în biroul parlamentar al lui Krichbaum, care la acea vreme era președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag.

„Pe parcursul celor câteva luni cât durează IPS, bursierii obțin o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra modului în care funcționează sistemul parlamentar german. Aceasta include numeroase discuții cu reprezentanți ai diferitelor partide politice germane, precum și activitatea efectivă în biroul unui membru al Bundestagului. Repartizarea fiecărui bursier la câte un parlamentar este realizată de administrația Bundestagului german”, explică ministrul german, pentru sursa citată mai sus.

Impresionat de „performanța sa, înțelegerea chestiunilor politice și implicarea”, Krichbaum l-a cooptat pe Mureșan în echipa sa imediat după finalizarea programului.

„După finalizarea programului, domnul Mureșan a continuat să lucreze în biroul meu, deoarece am fost deosebit de impresionat de performanța sa, de înțelegerea chestiunilor politice și de implicarea de care a dat dovadă. În 2009, dânsul a trecut la următoarea etapă a carierei sale profesionale, la Bruxelles”, a mai adăugat Gunther Krichbaum, în interviul acordat pentru publicația românească.

Ce spune ministrul neamț despre acuzațiile aduse la adresa lui Siegfried Mureșan

În cadrul interviului, Krichbaum a respins ferm acuzațiile potrivit cărora Mureșan ar reprezenta interesele Germaniei, și nu pe cele ale României.

„Reprezentarea intereselor germane la nivel mondial este responsabilitatea ambasadelor noastre și a Guvernului Federal. La Bruxelles și Strasbourg, această activitate este completată de membrii Parlamentului European aleși în Germania. Aceștia reprezintă interesele germane în cadrul instituțiilor europene, la fel cum eurodeputații din celelalte state membre reprezintă interesele țărilor lor. Același lucru este valabil, în mod firesc, și pentru eurodeputatul român Mureșan. Prin urmare, aceste acuzații sunt complet absurde”, a declarat acesta.

Siegfried Mureșan a jucat un rol în sprijinul aderării României la UE

Gunther Krichbaum a dezvăluit că actualul premier desemnat a jucat un rol semnificativ în susținerea aderării României la Uniunea Europeană, proces care s-a concretizat la 1 ianuarie 2007.

„Domnul Mureșan mi-a oferit multe informații valoroase despre țara sa natală, ceea ce m-a ajutat să susțin aderarea României la UE în rândul colegilor mei”, a subliniat oficialul german.

Pe parcursul mandatului său ca președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, între 2007 și 2021, Krichbaum a colaborat cu numeroși politicieni români din toate partidele.

„Am fost, în mod firesc, în strânsă legătură cu parlamentari din cadrul guvernului și din opoziție, dar și cu reprezentanți ai societății civile, precum și cu instituții precum Direcția Națională Anticorupție (DNA) sau Banca Națională”, a explicat acesta pentru Cotidianul.

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Tags: Stiri Germania PNL - Partidul National Liberal Siegfried Mureșan
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