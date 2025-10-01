Precizările făcute de ministru

„Am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite, a zonei de cheltuieli și a zonei de venituri, astfel încât aceste cheltuieli și venituri să fie proiectate cât mai realist posibil. Avem nevoie ca prin mesajul ca odată cu adoptarea rectificării să transmitem atât românilor cât și piețelor și investitorilor că revenim într-o zonă de seriozitate și disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele. Era un mesaj necesar și așteptat”, a precizat ministrul.

Ținta de deficit pentru anul 2025 din rectificarea bugetară

Ministrul a precizat că ținta de deficit pentru anul 2025 din rectificarea bugetară este de 8,4% din produsul intern brut, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei.

„Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foartă importantă, a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu Comisia, cu comisarul Dombrovskis și s-a închis prin discuția pe care a avut-o premierul Ilie Bolojan la Bruxelles cu comisarul Dombrovskis. Este importantă pentru că, dacă această țintă de deficit ar fi fost în jur de 8%, ar fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și ar fi pus foarte mare presiune mai ales pe zona de investiții din buget”, a precizat ministrul.

„Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut mai ales a PNRR”

Totodată, Nazare a spus că Guvernul și-a propus să mențină un nivel al investițiilor care depășește 150 miliarde lei. 

„Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut mai ales a PNRR, pentru ministere cheie care aveau epuizate aceste capitole bugetare, foarte importante pentru investiții. Vorbim de Ministerul Tranporturilor, Ministerul Economiei, Mediului, Dezvoltării. Aceste ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin rectificare am rezolvat această problemă, sunt în jur de 5 miliarde destinate acestei zone”, a spus el.

De asemenea, ministrul a transmis că produsul intern brut ca ipoteză la începutul anului de 1.912 miliarde se rectifică la 1.902 miliarde.

„Nu mai avem aceleași ipoteze pe care le-am avut la începutul anului, nu mai avem o creștere economică de 2,5%, ci avem o creștere economică proiectată de 0,6%. Aceste lucruri schimbă ecuația de asamblare a bugetului. Chiar dacă am adăugat aproape 24,5 miliarde la deficit, aceste sume sunt destinate cheltuielilor esențiale. Nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, salarii, pensii”, a spus ministrul.

Perioada în care sumele legate de dobânzi au crescut

Nazare a precizat că sumele care sunt legate de dobânzi au crescut în mod accelerat în prima parte a anului. Acesta a spus că ele se ridică la aproape 54 de miliarde. 

„Aproximativ două treimi din sumele adăugate se referă la zona de cheltuieli esențială, iar restul de cheltuieli se referă la acoperirea acestor nevoi de investiții în zona de PNRR”, a menționat el.

Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta"
Știri România 21:36
Castanele românești de Tismana nu s-au mai făcut, din cauza secetei. Fructele din import n-au gust și sunt scumpe: „dar ne facem pofta"
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
Știri România 20:11
Nu se mai poate trece Dunărea cu bacul, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteo
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Stiri Mondene 18:07
5 știri by Libertatea – Monden: Câţi bani a făcut Raluca Bădulescu la „Asia Express" | La ce intervenţie a apelat Gabriela Firea
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Ce spune Nelu Cortea despre filmul în care va apărea în curând: „Asta face toată diferența"
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Exclusiv Interviu
Politică 16:30
Ministrul Florin Manole: Vom avea o nouă lege a salarizării până la jumătatea anului viitor. Cu siguranță, nu va fi făcută pe repede-nainte
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
