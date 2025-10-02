Impactul asupra comunităților religioase

Riziv, instituția responsabilă, va implementa controale stricte. Medicii care solicită incorect rambursări ar putea întâmpina probleme.

Această măsură poate avea un impact major, având în vedere că anual se efectuează 30.000 de circumcizii în spitalele belgiene.

Măsura nu va afecta comunitatea evreiască, care folosește proprii circumcizori (moheli). Aceștia operează ilegal, conform procuraturii din Anvers, care investighează în prezent câțiva moheli evrei.

„Această măsură ar putea avea un impact asupra comunității musulmane”, spune Jan De Zutter, fost jurnalist și consilier politic.

„Musulmanii își circumcid copiii în spitale. În viitor, vor trebui să plătească ei înșiși pentru procedură”, a mai adăugat el.

Belgia, campioni la circumcizii în Europa

„Suntem campioni europeni la circumcizii. În Belgia, numărul este de patru ori mai mare decât în Olanda. Acest număr este atât de ridicat pentru că asigurarea noastră de sănătate rambursează procedura. Medicii belgieni recurg prea des la circumcizii, pentru că este pur și simplu o sursă frumoasă de venit”, a declarat Goedele Liekens, fostă politiciană și sexologă.

„Pentru noi nu este vorba despre limitarea tradițiilor religioase, ci despre drepturile fundamentale ale copiilor. Este simplu: nu tai organul genital al unui copil dacă nu există o necesitate medicală”, a adăugat Jan De Zutter.

Rik Vannieuwenhuyse, un antreprenor care militează împotriva circumciziei minorilor, consideră decizia „un prim pas important”.

El subliniază că „mai sunt mulți pași de făcut” și că vor continua eforturile în această direcție.

Gazet van Antwerpen notează că majoritatea circumciziilor nu sunt motivate religios. Unele femei consideră penisul circumcis „mai curat”, dar criticii argumentează că aceasta nu este o justificare pentru „mutilarea” unui minor.

