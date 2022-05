Mugur Isărescu, a afirmat, joi, că, din iulie 2021 s-a înregistrat o creştere extrem de rapidă a preţurilor, menţionând că în spatele acestei creşteri se află chestiuni legate de costurile de producţie, în special cele ale costurilor cu energia.

Declarațiile lui Mugur Isărescu vin în contextul în care inflația a ajuns în aprilie la aproape 14%, cel mai mare nivel din ultimii 17 ani, iar dobânzile sunt la maximumul ultimului deceniu.

Guvernatorul BNR a menţionat că au fost câteva episoade de panică în primul trimestru al acestui an.

„Avem şi câteva episoade de panică, le-am trăit cu toţii, nu le dezvolt. A fost un început de panică calmat, dar a durat vreo două săptămâni pe piaţa valutară, în special pe piaţa caselor de schimb valutar, din motive de lipsă fizică de bancomate, altminteri cursul am reuşit să îl ţinem stabil. Dar a fost panică şi în ceea ce priveşte unele alimente, în special uleiul comestibil şi carburanţii”, a explicat Isărescu.

„Prețurile la energie s-au transmis în cotațiile produselor agroalimentare pe canalul costurilor cu transportul, îngrășăminte și furaje, dar și pe un fundal de început de panică. De aceea nu ne strică ceva mai multă calmitate.

Agitația este caracteristică perioadelor de criză, e de înțeles. Dar eu cred că autoritățile asta trebuie să transmită, mai calm. Am înțeles și eu mesajul, mai bem câte un ceai de tei. Eu l-am băut cu Eugen Rădulescu (director în BNR, n.r.). Este un sfat bun, pentru că și acest canal psiho-social al anticipațiilor, discuțiile care nu se mai termină cu inflația și exagerările sunt specifice, dar nu fac bine”, a declarat Mugur Isărescu, la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, mai 2022.

Guvernatorul BNR a mai declarat că „putem să ne consolăm” cu faptul că România nu mai are cea mai mare inflație din Europa. „Avem 7-8 țări înaintea noastră, inclusiv din zona euro. Și Bulgaria are inflație mai mare. (…) N-au deficitele fiscale pe care le are Romania”, a afirmat Mugur Isărescu.

Banca Națională a majorat în această săptămână dobânda-cheie de la 3% la 3,75%, deși analiștii se așteptau la o creștere de un punct procentual, în contextul accelerării puternice a inflației. Economistul Cristian Păun a declarat pentru Economedia că Banca Națională susține politica de inflație mare a Guvernului și nu face decât să prelungească inflația, prin faptul că nu majorează mai agresiv dobânzile.

