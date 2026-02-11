„Cancelaria prim-ministrului anunţă rezultatele concrete ale programului de eficientizare a cheltuielilor operaţionale implementat în cursul anului 2025. Datele financiare evidenţiază o reducere totală a cheltuielilor de 9.968.676 lei, reprezentând o diminuare de 23,7% faţă de anul precedent. Din economia totală de aproape 10 milioane lei, suma de 8,4 milioane lei – adică 84% – a fost generată în cele şase luni de mandat ale noii conduceri”, a transmis Executivul.

În ultimele 6 luni ale anului trecut, Guvernul Bolojan a cheltuit 12,7 milioane lei, ceea ce înseamnă cu 40% mai puţin decât semestrul 2 al anului 2024 şi cu 41% sub semestrul 2 al anului 2023.

„Una dintre cele mai importante realizări o reprezintă optimizarea cheltuielilor de transport. Începând din vara anului 2025, Cancelaria a renegociat și, ulterior, a reziliat contractele de asigurare a serviciilor de transport cu RA-APPS, rezultând în economii substanțiale: reducerea numărului de autovehicule de la 30 la 17, eliminarea serviciilor de transport cu șofer inclus, pentru fiecare demnitar, astfel că în prezent toți demnitarii își conduc singuri autovehiculele de serviciu, tranziția de la contractul de transport persoane cu RA APPS (mașină + șofer) la contractul de leasing operațional pentru 17 autovehicule Dacia (fără șofer)”, se arată în comunicat.

Totuși, reorganizarea anunțată în iulie 2025, care prevede reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105, cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună, nu s-a făcut deocamdată pentru că „se așteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”.

Amintim că, pe 18 iulie 2025, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a confirmat ce dezvăluise Libertatea în urmă cu două zile, anume că va fi tăiat 40 la sută din personalul Cancelariei, dar a precizat că tăierile nu se vor opri aici și că vor fi reduse mașinile, vor fi desființați șoferii demnitarilor, iar mesele de la finalul ședințelor de Guvern vor dispărea.

