Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

Pe site-ul guvernamental destinat consilierului virtual ION apare, alături de o serie de universități și firme partenere, logo-ul Humans.ai.

Humans.ai. este compania care stă la baza proiectului ION, a dezvăluit un om din industria IT, pentru Libertatea, solicitând anonimatul.

„Humans.ai are și o criptomonedă, care se numește chiar așa: Humans. Aceste monede nu sunt legiferate nici în România, nici în alte state, însă noi le promovăm pe site-ul Guvernului. Nimeni nu plătește taxe pentru criptomonede”, spune programatorul.

Criptomoneda Humans.ai se tranzacționează pe platformele online de profil la un preț de 0,02277 de dolari pe unitate și are o capitalizare totală de 177 de milioane de dolari, conform CoinMarketCap.

„Practic, în cazul de față, un Guvern recomandă pe site-ul său o criptomonedă. E un caz unic”, mai zice programatorul.

Guvernele și criptomonedele

Există deja țări care au adoptat monede virtuale. În 2021, El Salvador, o mică țară din America Centrală, a adoptat Bitcoin ca mod de plată, în vreme ce, în 2022, același lucru a fost adoptat și în Republica Centrafricană, conform BBC.

Guvernele occidentale avertizează însă că criptomonedele sunt speculative, și pot fi folosite pentru spălare de bani, terorism și alte infracțiuni. Prețul Bitcoin, cea mai cunoscută criptomonedă din lume, a căzut de la 64.000 de dolari pe unitate în 2021 la 16.800 de dolari în vara anului trecut, pentru a urca acum la 29.000 de dolari.

Argumentul companiei: ION este realizat gratis

Humans.Ai recunoaște într-un răspuns pentru Libertatea că există o criptomonedă cu acest nume, care face parte din grup. Dar spune că echipele care dezvoltă ION și criptomoneda sunt diferite.

Aceasta subliniază că proiectul ION este realizat gratuit de echipa de programatori și cercetători.

„AI on Blockchain SRL este una din companiile care contribuie benevol la realizarea proiectului ION prin echipa sa de dezvoltatori specializați în inteligență artificială. AI on Blockchain SRL are ca obiect de activitate activități de editare a produselor software și care utilizează marca Humans.ai în activitatea sa pentru promovarea activității de dezvoltare software.

Marca Humans.ai este utilizată și de compania care a emis criptomoneda, care însă nu are nicio implicare în proiectul ION. Nu există nicio asociere de imagine între criptomonedă și proiectul ION”, arată compania.

Conform termene.ro, compania AI on Blockchain SRL este deținută în proporție de 100% de Sabin Mina Dima, din Constanța. George Adrian Tofan, fiul lui Gelu Tofan, este administrator. Tatăl său, considerat în deceniile trecute „regele anvelopelor” din România, a murit în 2021.

Proiectul ION a fost lansat oficial în data de 1 martie 2023, când premierul Nicolae Ciucă a prezentat în ședința de Guvern „primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială”.

Nu este 100% funcțional

Guvernul a comunicat că românii îl pot „antrena” pe Ion prin transmirerea de mesaje pe site-ul său dedicat sau pe social media media prin tag-ul @noisuntemion și hashtag-ul #NOISUNTEMION.

Echipa din departamentul de cercetare și dezvoltare pe inteligență artificială din Humans.ai care dezvoltă proiectul ION este condusă de prof.dr Nicu Sebe, șeful departamentului de inteligență artificială de la Universitatea Trento, conform companiei.

Aceasta a propus Ministerului Cercetării și ulterior Guvernului inițiativa de cercetare pro bono de către specialiști din domeniul inteligenței artificiale.

Ce spun autoritățile

Libertatea a întrebat Guvernul României dacă prin asocierea imaginii sale oficiale cu Humans.ai face reclamă indirectă la o criptomonedă.

A răspuns Ministerul Cercetării. Acesta susține că are obligația de a susține inovațiile românești.

Rolul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) este acela de a asigura umbrela proiectelor cu potențial de inovație și cercetare la nivel național. Susținem inovarea endogenă. În acest sens, MCID promovează inovațiile românești și inițiativele comunității de tehnologie și ale universităților din România de a dezvolta soluții menite să ajute societatea și să îmbunătățească viața românilor, cum este proiectul ION. Ministerul Cercetării:

Acesta arată, la rândul său, că ION este o inițiativă pro bono, dezvoltată de experți din domeniu.

„Ne bucură faptul că proiectului ION i s-au alăturat voluntari români, olimpici la nivel internațional, sau studenți de la universități apreciate din țară și din străinătate, precum Harvard, Oxford, Cambridge, Imperial College of London, Sorbona, Bocconi”, conform instituției.

„Echipa care l-a dezvoltat pe ION a ales MCID”

Întrebat cum a fost aleasă compania Humans.ai, Ministerul Cercetării spune că alegerea a fost în sens invers.

„Nu este vorba de o alegere. Sau, mai degrabă, dacă este vorba de alegeri, echipa care l-a dezvoltat pe ION a ales MCID. Voluntarii, experți în inteligență artificială și cercetători, au început colaborarea la acest proiect și l-au prezentat ministerului ca o posibilă soluție de IA (inteligență artificială – n.r.), inovatoare, în relația cetățenilor cu autoritățile statului”, potrivit ministerului.

Acesta mai arată că proiectul nu are ca scop generarea de profit.

Conform informațiilor Libertatea, echipa care îl dezvoltă pe ION dorește să facă open source codul-sursă. În limbajul informaticii, acest lucru înseamnă că acesta va fi public și va putea fi folosit de oricine dorește.

Proiecte eșuate, proiecte reușite

Nu este primul caz când statului i se prezintă soluții inovatoare. În 2019, un antreprenor, Andrei Marinescu, oferea statului un sistem care să modernizeze sistemul de urgență 112.

În pandemie, același antreprenor punea la dispoziția statului gratuit un sistem de inteligență artificială care să detecteze pneumonia.

Deși a avut o serie de întâlniri cu oficiali guvernamentali, niciunul dintre aceste proiecte nu s-a concretizat.

Au existat însă și colaborări de succes. Tot în pandemie, un val de solidaritate s-a ridicat între mediul privat și stat: lanțul McDonalds s-a oferit să ducă mâncare în centrele de carantinare, Hilton a oferit cazare, iar Kaufland și eMAG au oferit măști statului.

