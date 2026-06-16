Cele 240 de voturi despre care Adrian Veștea a vorbit în mai multe rânduri în ultimele 48 de ore încep treptat să se risipească. În planul echipei Veștea pentru instalarea acestuia la Palatul Victoria un rol esențial îl juca UDMR, prin cele 31 de voturi ale sale. Însă partea din plan cu UDMR în cabinet s-a lovit de opoziția liderilor acestei formațiuni.

În ședința conducerii UDMR de miercuri dimineață o majoritate consistentă a votat pentru neparticiparea la Guvernul Veștea, plus recomandarea ca aleșii Uniunii să nu voteze pentru premierul desemnat. Potrivit surselor Libertatea, cam 25% din liderii Uniunii au marșat pe ideea participării la guvernare. În această echipă pro-guvernare a fost Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, susțin surse politice.

De altfel, în discuțiile purtate în spatele ușilor închise, UDMR-ului îi era promis în primul rând Ministerul Dezvoltării, plus un al doilea minister puternic, nu ceva simbolic precum Cultura. Surse politice subliniau că insistența era pentru Ministerul Agriculturii. Însă toate aceste calcule sunt acum șterse cu buretele.

Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat

Poziția oficială a UDMR a fost anunțată de Csoma Botond, lider de grup al deputaților și purtătorul de cuvânt al uniunii: „Am decis să nu intrăm la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele: în acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice văzute și în presă, am constatat că e nevoie și de voturile neafiliaților care provin și din SOS și POT”, a precizat Csoma Botond. De-a lungul timpului UDMR a fost un critic al ieșirilor radicale ale SOS și POT.

Veștea, însoțit de omul PSD

Premierul desemnat, Adrian Veștea, trebuia să se vadă cu UDMR marți după-amiază, însă după decizia Uniunii reuniunea a fost considerată „fără relevanță”, potrivit unor surse politice.

În timp ce UDMR lua decizia, Adrian Veștea era cu Marian Neacșu, important negociator al PSD, la o discuție cu deputații din Grupul Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta, fost premier și președinte al PSD.  „Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, că fără voturile UDMR nu sunt voturi suficiente de trecerea Guvernului”, a subliniat Ponta, după întâlnirea cu Adrian Veștea.

Premierul desemnat insistă. Voturile disponibile, doar la AUR

Cu toate că s-a lovit de un refuz al UDMR, Adrian Veștea nu s-a lăsat păgubaș, susțin surse din echipa premierului desemnat. Cele 31 de voturi lipsă de la UDMR au dus susținerea Guvernului Veștea la un potențial de aproximativ 210 voturi. Ceea ce înseamnă că ar mai fi nevoie de 23 de voturi, care ar trebui luate de la disidenți din AUR, un partid care a anunțat că nu va vota propunerea lui Nicușor Dan.

De asemenea, și numărul puciștilor din PNL ar trebui să fie mai mare de 24, pentru a nu avea emoții la vot, atât cât a fost garanția dată de echipa Veștea-Thuma celor din PSD, în aventura de încercare a trecerii noului guvern.

Ce urmează

UDMR a cerut o reluare a discuțiilor și la nivel de fostă coaliție, adică în formatul UDMR, USR și PNL, dar fără PSD. De aici ar trebui să rezulte un premier agreat. „Așteptăm o flexibilizare a pozițiilor. E evident că nu există o altă aritmetică în acest moment. E evident în această situație că domnul Bolojan nu mai poate fi premier și atunci ar însemna și PNL să fie mai flexibil”, a declarat Csoma Botond.

Însă în această variantă, decizia premierului ar urma să fie clar a conducerii PNL, nu una impusă, cum s-a întâmplat în cazul lui Adrian Veștea, anunțat fără consultări de Nicușor Dan. Și Ilie Bolojan a cerut luni seară revenirea la consultări informale. Nu în ultimul rând, sursele Libertatea susțin că marți dimineață a avut loc o discuție între Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor la Palatul Victoria despre situația politică și necesitatea găsirii unei soluții de ieșire din impas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului”: „Formula de guvernare propusă, contrar deciziilor adoptate de BPN”
Politică 14:29
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului”: „Formula de guvernare propusă, contrar deciziilor adoptate de BPN”
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Fanatik.ro
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ioana Ginghină se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce a declarat actrița: „Ne deșteptăm noi, femeile”
Stiri Mondene 13:45
Ioana Ginghină se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce a declarat actrița: „Ne deșteptăm noi, femeile”
Rețeta de kebap cu puține calorii recomandată de Gabriela Cristea. Cum își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
Stiri Mondene 12:34
Rețeta de kebap cu puține calorii recomandată de Gabriela Cristea. Cum își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Mediafax.ro
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului”: „Formula de guvernare propusă, contrar deciziilor adoptate de BPN”
Politică 14:29
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului”: „Formula de guvernare propusă, contrar deciziilor adoptate de BPN”
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
Fanatik.ro
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani