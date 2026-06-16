Cele 240 de voturi despre care Adrian Veștea a vorbit în mai multe rânduri în ultimele 48 de ore încep treptat să se risipească. În planul echipei Veștea pentru instalarea acestuia la Palatul Victoria un rol esențial îl juca UDMR, prin cele 31 de voturi ale sale. Însă partea din plan cu UDMR în cabinet s-a lovit de opoziția liderilor acestei formațiuni.

În ședința conducerii UDMR de miercuri dimineață o majoritate consistentă a votat pentru neparticiparea la Guvernul Veștea, plus recomandarea ca aleșii Uniunii să nu voteze pentru premierul desemnat. Potrivit surselor Libertatea, cam 25% din liderii Uniunii au marșat pe ideea participării la guvernare. În această echipă pro-guvernare a fost Tanczos Barna, vicepremier și ministru interimar al Agriculturii, susțin surse politice.

De altfel, în discuțiile purtate în spatele ușilor închise, UDMR-ului îi era promis în primul rând Ministerul Dezvoltării, plus un al doilea minister puternic, nu ceva simbolic precum Cultura. Surse politice subliniau că insistența era pentru Ministerul Agriculturii. Însă toate aceste calcule sunt acum șterse cu buretele.

Poziția oficială a UDMR a fost anunțată de Csoma Botond, lider de grup al deputaților și purtătorul de cuvânt al uniunii: „Am decis să nu intrăm la guvernare. Motivele acestei decizii sunt următoarele: în acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă pentru sprijinul Guvernului Veștea. După toate calculele aritmetice văzute și în presă, am constatat că e nevoie și de voturile neafiliaților care provin și din SOS și POT”, a precizat Csoma Botond. De-a lungul timpului UDMR a fost un critic al ieșirilor radicale ale SOS și POT.

Veștea, însoțit de omul PSD

Premierul desemnat, Adrian Veștea, trebuia să se vadă cu UDMR marți după-amiază, însă după decizia Uniunii reuniunea a fost considerată „fără relevanță”, potrivit unor surse politice.

În timp ce UDMR lua decizia, Adrian Veștea era cu Marian Neacșu, important negociator al PSD, la o discuție cu deputații din Grupul Uniți pentru România, din care face parte și Victor Ponta, fost premier și președinte al PSD. „Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine, că fără voturile UDMR nu sunt voturi suficiente de trecerea Guvernului”, a subliniat Ponta, după întâlnirea cu Adrian Veștea.

Premierul desemnat insistă. Voturile disponibile, doar la AUR

Cu toate că s-a lovit de un refuz al UDMR, Adrian Veștea nu s-a lăsat păgubaș, susțin surse din echipa premierului desemnat. Cele 31 de voturi lipsă de la UDMR au dus susținerea Guvernului Veștea la un potențial de aproximativ 210 voturi. Ceea ce înseamnă că ar mai fi nevoie de 23 de voturi, care ar trebui luate de la disidenți din AUR, un partid care a anunțat că nu va vota propunerea lui Nicușor Dan.

De asemenea, și numărul puciștilor din PNL ar trebui să fie mai mare de 24, pentru a nu avea emoții la vot, atât cât a fost garanția dată de echipa Veștea-Thuma celor din PSD, în aventura de încercare a trecerii noului guvern.

Ce urmează

UDMR a cerut o reluare a discuțiilor și la nivel de fostă coaliție, adică în formatul UDMR, USR și PNL, dar fără PSD. De aici ar trebui să rezulte un premier agreat. „Așteptăm o flexibilizare a pozițiilor. E evident că nu există o altă aritmetică în acest moment. E evident în această situație că domnul Bolojan nu mai poate fi premier și atunci ar însemna și PNL să fie mai flexibil”, a declarat Csoma Botond.

Însă în această variantă, decizia premierului ar urma să fie clar a conducerii PNL, nu una impusă, cum s-a întâmplat în cazul lui Adrian Veștea, anunțat fără consultări de Nicușor Dan. Și Ilie Bolojan a cerut luni seară revenirea la consultări informale. Nu în ultimul rând, sursele Libertatea susțin că marți dimineață a avut loc o discuție între Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor la Palatul Victoria despre situația politică și necesitatea găsirii unei soluții de ieșire din impas.

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