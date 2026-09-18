O grupare de hackeri care susține că a furat date sensibile de la Revolut cere o răscumpărare de 3 milioane de dolari. Aproximativ 680 de clienți europeni ar fi fost afectați de incident, potrivit informațiilor transmise de banca digitală, în timp ce procurorii din Reggio Calabria, Italia, au deschis o anchetă, relatează Euronews.

Hackerii cer 3 milioane de dolari

O grupare de hackeri care susține că a obținut date sensibile de la Revolut cere o răscumpărare de 3 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 2,61 milioane de euro. Cazul este anchetat de procurorii din Reggio Calabria, Italia, după ce infractorii ar fi folosit un cont instituțional compromis aparținând prefecturii locale pentru a solicita informații de la banca digitală.

Revolut a confirmat că datele unor aproximativ 680 de clienți europeni au fost afectate. Compania susține însă că fondurile clienților nu au fost accesate.

Potrivit informațiilor obținute de Financial Times, gruparea se prezintă online sub numele „iamnotavillain”. Hackerii au publicat pe un site de pe dark web o cerere de răscumpărare adresată Revolut.

Mesajul conține o amenințare directă: „6.000 XMR / 3.000.000 $… altfel toate datele vor fi vândute și veți avea mâinile pătate de sânge”.

XMR este simbolul criptomonedei Monero, utilizată frecvent de infractorii cibernetici deoarece tranzacțiile sunt concepute pentru a oferi un nivel ridicat de confidențialitate.

Hackerii au transmis că, dacă banii nu sunt plătiți în termen de 24 de ore, datele ar urma să fie vândute altor organizații criminale.

Gruparea susține că deține aproximativ 147 GB de date despre clienți.

Printre informațiile despre care hackerii afirmă că se află în fișiere sunt:

date din pașapoarte;

informații de pe permise de conducere;

alte documente de identitate;

fotografii.

Financial Times a primit de la gruparea de hackeri o înregistrare de ecran de aproximativ 60 de secunde. În imaginile respective, un utilizator neidentificat pare să deruleze printr-o colecție de documente despre care infractorii susțin că provin de la Revolut.

La acest moment, amploarea exactă a datelor compromise și autenticitatea tuturor fișierelor prezentate de hackeri fac obiectul verificărilor.

Hackerii au obținut fișierele compromițând un sistem de e-mail al guvernului italian, pe care l-au folosit pentru a se da drept forțe de ordine și a solicita informații despre anumite conturi de clienți Revolut timp de mai multe luni.

Conform informațiilor furnizate de grup, țintele au fost selectate pe baza analizei blockchain, fiind identificate conturile Revolut care includeau dețineri mari de criptomonede.

Ancheta a fost deschisă în Italia

Parchetul din Reggio Calabria investighează cazul, iar la anchetă participă și autoritățile italiene specializate în combaterea criminalității organizate și a atacurilor informatice.

Procurorii iau în calcul inclusiv infracțiunea de intruziune într-un sistem informatic de interes public.

Investigația pornește de la un cont de e-mail instituțional asociat prefecturii din Reggio Calabria. Autoritățile încearcă să stabilească dacă acel cont a fost efectiv compromis sau dacă a fost clonat.

O altă întrebare importantă este dacă atacatorii au pătruns într-un sistem informatic al prefecturii sau într-un sistem aparținând Ministerului italian de Interne.

Un atac care ar fi durat luni bune

Potrivit primelor constatări ale poliției specializate în criminalitate informatică, operațiunea ar fi fost pregătită și desfășurată pe parcursul mai multor luni.

Anchetatorii consideră că este vorba despre o operațiune sofisticată, însă modul exact în care hackerii au obținut accesul la informații nu a fost încă stabilit.

Autoritățile verifică, de asemenea, dacă au fost afectate și alte instituții publice.

În paralel cu ancheta penală, autoritatea italiană pentru protecția datelor a început verificări pentru a determina dacă incidentul a dus la încălcări ale securității datelor.

Instituția le-a cerut responsabililor cu protecția datelor să facă o analiză rapidă a eventualelor vulnerabilități și să notifice autoritatea dacă sunt descoperite probleme.

Autoritatea italiană a luat legătura și cu omologul său din Lituania, țara în care Revolut are sediul social, pentru schimb de informații și coordonarea verificărilor.

Revolut, în centrul unei anchete internaționale

Incidentul pune sub lupă securitatea datelor personale utilizate de serviciile bancare digitale.

Deși Revolut a confirmat că informații despre aproximativ 680 de clienți europeni au fost afectate, compania a transmis că banii clienților nu au fost atinși.

Ancheta autorităților italiene urmează să stabilească exact cum au fost obținute datele, ce informații au fost accesate și dacă atacul informatic a vizat și alte instituții.

În același timp, rămâne de stabilit dacă gruparea „iamnotavillain” deține într-adevăr toate datele pe care pretinde că le-a obținut și dacă acestea provin integral din sistemele Revolut.