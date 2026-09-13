Revolut a fost implicată într-o breșă gravă de securitate, după ce a transmis date confidențiale ale unor clienți către persoane care pretindeau că reprezintă o agenție guvernamentală.

Informațiile dezvăluite includ numere de telefon, adrese poștale, copii ale actelor de identitate, selfie-uri de verificare și istorice ale tranzacțiilor, inclusiv cu criptomonede.

Compania a confirmat incidentul, precizând că numărul persoanelor afectate este limitat, însă nu a oferit detalii exacte despre amploarea breșei sau despre țările vizate. Conform Profit.ro, datele au fost solicitate de pe un domeniu de e-mail legitim aparținând unei instituții guvernamentale, ceea ce a condus la confuzie și la divulgarea informațiilor sensibile.

Într-un e-mail adresat clienților afectați, Revolut a recunoscut că datele compromise includ informații personale precum data nașterii, adresa de e-mail, adresa poștală și copii ale pașapoartelor sau permiselor de conducere. De asemenea, compania a precizat că ar fi posibil ca și selfie-urile de verificare, extrasele de cont bancar și detaliile tranzacțiilor să fi fost expuse.

Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul a afectat, în principal, utilizatori cu averi semnificative. El a publicat un exemplu de e-mail trimis de Revolut clienților vineri seara, menționând că printre informațiile divulgate s-au aflat și detalii despre tranzacții cu Bitcoin.