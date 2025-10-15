În imagini difuzate online pot fi văzuți opt bărbați târâți în piață cu mâinile legate la spate, care sunt împușcați în fața unei mulțimi.

Execuția în stradă a avut loc în cartierul al Sabra din vestul orașului Gaza, dar nu se știe exact când s-a produs incidentul.

Totuși, execuția publică pare să fi avut loc după intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas, deoarece trupele israeliene operau în zonă înainte de acest moment.

Daunele provocate clădirilor din timpul războiului, vizibile în videoclip, sugerează, de asemenea, că incidentul a fost filmat recent.

Forța de securitate Radaa, afiliată Hamas, a declarat într-un comunicat că „a efectuat o operațiune precisă în centrul orașului Gaza, care a dus la neutralizarea mai multor persoane căutate și infractori”.

Surse internaționale afirmă că acțiunile fac parte dintr-o campanie de „represalii” a Hamas, care încearcă să-și restabilească controlul asupra teritoriului după ce armata Israelului (IDF) s-a retras, conform planului de pace inițiat de președintele american Donald Trump.

Gruparea vizează în special clanuri și miliții rivale, considerate apropiate de Israel, precum familiile Dormush și Abu Samra.

Președintele american a confirmat că Hamas a primit o „aprobare temporară” de a-și impune autoritatea în Gaza, precizând că scopul este menținerea ordinii după retragerea IDF.

Deși armistițiul cu Israelul este în vigoare, dezarmarea Hamas – următoarea etapă a planului de pace – rămâne neclară. Mai multe state din Golf, între care Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, și-au exprimat îngrijorarea că mișcarea islamistă va continua să dețină influență în Gaza.

Marți, armata israeliană a anunțat că a ucis cinci palestinieni care au traversat „linia galbenă”, zona de securitate de la est de orașul Gaza. Potrivit IDF, incidentul a avut loc după ce militarii au încercat fără succes să-i avertizeze să se retragă.

Israelul controlează în prezent aproximativ jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza și urmează să finalizeze retragerea completă după dezarmarea grupării Hamas.

Mosab Hassan Yousef, 47 de ani, fiul unui cofondator al Hamas, susține însă că planul de dezarmare a grupării islamiste este complet nerealist.