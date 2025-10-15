Mosab Hassan Yousef este un autor american și fost militant palestinian care a dezertat în Israel în 1997, lucrând ulterior ca spion israelian pentru Shin Bet până când s-a mutat în Statele Unite în 2007. Tatăl său este Hassan Yousef, 70 de ani, cofondator al organizației islamiste palestiniene Hamas.

Expert în terorism, convertit la creștinism în 1999 și considerat trădător de Hamas, „Prințul Verde” a contribuit la prevenirea unor atentate și la arestarea unor lideri teroriști.

Armistițiu, nu pace!

Yousef a declarat că „pacea” este un cuvânt foarte mare și că acordul actual este „în cel mai bun caz un armistițiu”.

El a subliniat că „ideologia Hamas nu permite niciun acord cu Israelul” și că „nu pot face pace cu evreii”. Expertul în terorism a pus sub semnul întrebării înțelegerea privind încetarea focului în Gaza, avertizând că realitățile din regiune sunt mai complexe decât par.

„Hamas va prefera să moară și să scufunde barca cu toți la bord decât să se dezarmeze”

Yousef consideră că „planurile de dezarmare a Hamas sunt nerealiste”. El a declarat: „Hamas va prefera să moară și să scufunde barca cu toți la bord decât să se dezarmeze”.

De asemenea, a subliniat că gruparea are nevoie de arme pentru a se apăra de alte miliții islamiste radicale rivale.

Nu putem face compromisuri cu Hamas. A atins apogeul răului și dacă nu-i stârpim, dacă îi validăm și dacă le dăm putere sau legitimitate, este o adevărată problemă.

Reconstrucția va dura între 5 și 10 ani

În ceea ce privește reconstrucția Gaza, Yousef estimează că doar „îndepărtarea dărâmăturilor ar putea dura între 5 și 10 ani”.

Yousef a criticat dur abordarea administrației Trump: „Nu cred că președintele SUA și Netanyahu au un plan real”. El consideră că oficialii americani nu înțeleg pe deplin complexitățile situației din Orientul Mijlociu.

Considerat „trădător” de organizația islamistă, Youssef a condamnat vehement atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, despre care a spus că a „fost genocid după toate standardele. Au mers din uşă în uşă şi au ucis orice formă de viaţă în calea lor, fie că era bărbat, femeie sau copil. Au curățat etnic aproape 20 de comunități”.

Tatăl său, arestat din nou, pe 19 octombrie 2023

Tatăl lui Mosab a fost arestat de autoritățile israeliene de mai multe ori, începând din 1993. Potrivit Centrului de Informare Palestinian, Hassan Yousef a petrecut peste 20 de ani în închisorile israeliene.

La 19 octombrie 2015, în timpul revoltelor palestiniene, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au percheziționat casa lui Yousef din Beitunia, Cisiordania, și l-au arestat, acuzându-l de incitare la violență. A fost eliberat pe 31 august 2017.

Câteva luni mai târziu, în decembrie a fost din nou arestat de autoritățile israeliene și reținut până în octombrie 2018.

De fiecare dată a fost ținut în detenție administrativă, adică încarcerare fără proces sau acuzare.

La 19 octombrie 2023, el a fost arestat din nou ca parte a represiunii mai ample a Israelului asupra Hamas după invazia Hamas din 7 octombrie.

Hassan Yousef era și purtătorul de cuvânt oficial al Hamas în Cisiordania și ocupa un loc în Consiliul Legislativ Palestinian.