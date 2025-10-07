Propuneri alternative pentru administrarea Gaza

În ciuda acestui progres, Hamas rămâne ferm în respingerea ideii unui comitet internațional de tranziție pentru conducerea Fâșiei Gaza, propus în planul președintelui american Donald Trump.

„Hamas respinge desemnarea (fostului premier britanic) Tony Blair ca guvernator al Fâșiei Gaza, dar acceptă ca acesta să-și asume o funcție de supraveghere de la distanță”, a declarat sursa citată de Agerpres,

În loc de comitetul internațional, Hamas propune o abordare în două etape. Prima implică o delegație condusă de Khalil al-Hayya pentru negocieri cu Israelul prin intermediari.

A doua etapă prevede discuții directe cu Autoritatea Națională Palestiniană pentru transferul administrării Gaza către un comitet afiliat guvernului palestinian.

Condiții pentru eliberarea ostaticilor

Hamas a solicitat un armistițiu complet în Gaza, inclusiv în spațiul aerian, pentru a facilita eliberarea ostaticilor israelieni într-o perioadă de o săptămână.

De asemenea, gruparea cere garanții din partea SUA că liderii săi nu vor fi persecutați dacă părăsesc Gaza.

Continuarea negocierilor

Discuțiile indirecte între Israel și Hamas vor continua, concentrându-se pe implementarea planului de pace propus de Trump.

Acest plan, în 20 de puncte, include dezarmarea Hamas, un armistițiu imediat, schimburi de prizonieri și retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza.

