Hardwell, DJ și producător olandez de renume mondial, și-a început show-ul în uralele și aplauzele fanilor la SAGA Festival 2024. După doar câteva minute de mixat, el și-a aruncat căștile, nemulțumit de mai multe lucruri. A luat microfonul și le-a spus fanilor că a venit tocmai din Olanda pentru ei, dar nu poate mixa.

Hardwell la SAGA Festival 2024: „Totul este dezamăgitor”

A susținut că echipamentul tehnic e defect, că nu a primit bani de la organizator pentru show, că totul e „dezamăgitor”. „Stați, dați-mi un moment. Sunt aici. Am venit tocmai din Olanda ca să fiu în fața voastră. Sunt aici. Sunt aici. Despre asta vorbesc. Dați-mi voie să fiu sincer. Acest festival nu mi-a dat niciun ban pentru show-ul din seara asta.

Dar totuși am venit. Iar echipamentele, totul e de r***t. Nimic nu funcționează. Sunt aici pentru voi, Saga, și vreau să pun muzică pentru voi. Tot echipamentul, totul este dezamăgitor. Nu pot să pun muzică. Mi-e imposibil să prestez. Întregul pupitru al DJ-ului e de rahat. Chiar îmi pare rău!”, a spus Hardwell pe scenă, în fața tuturor. Iată și momentul video cu întregul moment.

După scandalul creat de DJ Hardwell, organizatorii au reacționat și au transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook a festivalului. Ei au transmis că DJ Hardwll a fost plătit pentru prestația lui.

Recomandări Criminali în serie, din tată în fiu. De ce Ion Rîmaru a strigat, înainte de a fi împuşcat: „Tata e vinovatul, să fie adus aici tata!”

Reacția organizatorilor după momentul lui Hardwell

„Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au ajuns să cânte în prima zi de SAGA și tu nu. Echipamentul a călătorit tocmai din Olanda, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar acum. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA din acest an pentru artiștii noștri (…).

Am fi rezolvat orice problemă tehnică fără efort și rapid, dacă ne-ai fi lăsat și nu ți-ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce am putut pentru a-ți satisface cererile, inclusiv plățile convenite. Ne pare rău pentru fanii tăi/ ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit cântând în București. Numai dragoste și vă dorim numai bine. SAGA” , se arată în comunicatul transmis de cei de la SAGA Festival.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cine cântă la SAGA Festival azi, 6 iulie

Raye, ARTBAT și James Hype vor fi headlinerii celei de-a doua zi de festival, cărora li se vor alătura: CLAPTONE, INDIRA PAGANOTTO, PATRICK MASON, WADE, MIHAIL, PARAZIȚII, THE MOTANS și alți artiști care vor face ca atmosfera să fie una memorabilă.

Recomandări Afacerile actuale ale lui Relu Fenechiu, fostul ministru liberal trimis la pușcărie în timpul mandatului. Cum a încercat să recupereze mita pentru care a fost condamnat

Tyla și Armin van Buuren încheie ultima zi de festival ca headlineri, alături de artiștii: DENNIS LLOYD, DYEN, NICO MORENO, PACO OSUNA, SUB ZERO PROJECT și alți artiști pe care festivalierii îi așteaptă cu sufletul la gură. Tot atunci va performa și Nicki Minaj.

Urmărește-ne pe Google News