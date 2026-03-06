Certificate de urbanism pentru întreg traseul autostrăzii A13

Potrivit companiei, procedura a fost finalizată după ce și Consiliile Județene Brașov și Covasna au emis documentele necesare, cu avize favorabile.

Reprezentanții CNIR spun că acest pas permite continuarea etapelor tehnice necesare pentru stabilirea traseului final al autostrăzii.

„Eliberarea Certificatelor de Urbanism pentru întreg traseul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău este un moment important și facilitează continuarea investigațiilor de teren”, a declarat directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu.

Acesta a subliniat și sprijinul autorităților locale din cele trei județe implicate în proiect.

„Apreciez implicarea și sprijinul pe care Consiliile Județene Brașov, Covasna și Bacău, cât și autorităților publice locale din cele trei județe ni le-au acordat în derularea acestui obiectiv de infrastructură mare”, a precizat Budescu.

În perioada următoare, proiectul va intra și în etapa de consultare cu locuitorii din zonele traversate de autostradă.

„Suntem în permanent contact cu autoritățile locale, iar odată cu procedura pentru obținerea Acordului de Mediu urmează dezbateri cu locuitorii de pe traseu pe care îi asigurăm că vom identifica cele mai bune soluții pentru un impact cât mai redus asupra comunităților locale”, a mai spus directorul CNIR.

Pe unde va trece autostrada Brașov – Bacău

Pentru județul Brașov, certificatul de urbanism a fost emis pentru zonele aflate pe teritoriul localităților:

Brașov

Codlea

Sânpetru

Hărman

Bod

Hălchiu

Prejmer

Teliu

În județul Covasna, documentația a fost eliberată pentru municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, dar și pentru mai multe comune, printre care Dobârlău, Chichiș, Ilieni, Ozun, Reci, Moacșa, Dalnic, Turia sau Brețcu.

Hartă Autostrada A13 Brașov-Bacău Foto: Facebook/CNIR

Certificatul de urbanism pentru județul Bacău fusese obținut încă din noiembrie 2025.

În prezent, specialiștii lucrează la studiul de fezabilitate, iar investigațiile din teren continuă.

„În prezent, investigațiile geotehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate au ajuns la 17005 metri de foraj, reprezentând 53 % din totalul necesar estimat. Studiul de fezabilitate este necesar pentru stabilirea traseului final al viitoarei autostrăzi și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție.”, a precizat CNIR.

Autostrada A13 va avea 174 de kilometri

Autostrada A13 Brașov – Bacău va avea o lungime totală de 174 de kilometri. Aceasta va conecta două proiecte majore de infrastructură din România.

Drumul de mare viteză se va lega:

în zona Codlea, de viitoarea Autostradă Sibiu – Făgăraș – Brașov

în zona Răcăciuni, de Autostrada Moldovei A7

Prin această conexiune, autostrada va crea o legătură rapidă între Transilvania și Moldova, fiind considerată una dintre investițiile strategice pentru infrastructura rutieră din România.

Cea mai recentă variantă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, varianta cu „cocoașe” și cu un traseu mai lung cu 18 kilometri, ar crește costurile proiectului cu aproximativ jumătate de miliard de euro, potrivit Asociației Construim România (ASCORO).