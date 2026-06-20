Harta concedierilor din România: unde dispar cele mai multe joburi

Valul de concedieri continuă să crească în România, atât în sectorul privat, cât și în cel public, potrivit Antena 3 CNN. Reforma inițiată de Guvernul Bolojan prevede reducerea a peste 45.000 de posturi la stat până la 1 iulie, în încercarea de a economisi 1,6 miliarde de lei din bugetul public.

Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în primele patru luni ale anului 2026, peste 5.200 de oameni au fost afectați de concedieri colective în mediul privat. Bucureștiul ocupă primul loc în clasamentul celor mai afectate zone, cu 1.519 persoane rămase fără loc de muncă.

Urmează județele Hunedoara (477 disponibilizări), Bistrița-Năsăud (376), Constanța (322) și Bihor (291).

Care sunt cele mai afectate industrii și sectoare de disponibilizările din 2026

Sectorul auto a înregistrat cel mai mare număr de disponibilizări, cu 837 de persoane concediate. Alte domenii grav afectate includ:

confecțiile și îmbrăcămintea (454),

reparațiile și mentenanța industrială (416),

pielăria și încălțămintea (384),

industria mobilei (243).

De asemenea, nici sectorul IT nu a fost ocolit, 225 de angajați fiind concediați până acum, conform aceleiași surse. În țara noastră, valurile de concedieri din sectorul IT au fost cauzate și de implementările inteligenței artificiale.

Câte posturi dispar din sectorul public, în urma reformei administrative

Pe lângă concedierile din privat, reforma administrației publice vizează tăierea a 45.500 de posturi din instituțiile statului.

Printre cele mai afectate domenii se numără Poliția Locală, unde aproximativ 600 de persoane ar putea fi disponibilizate, ca urmare a unei noi reglementări privind raportul dintre numărul polițiștilor locali și populația fiecărei localități.

De asemenea, prefecturile vor fi nevoite să reducă cheltuielile de personal cu 10%, ceea ce va duce la noi pierderi de locuri de muncă. Reforma a fost contestată la Curtea Constituțională de către Avocatul Poporului, iar în anumite județe, administrațiile locale au obținut suspendarea aplicării acesteia, mai relatează sursa citată anterior.

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