Testată între 30 aprilie și 19 mai 2026, în cadrul exercițiului militar Project Flytrap 5.0, desfășurat la Pabradė, Lituania, drona a făcut parte din Saber Strike 26, unul dintre cele mai mari exerciții NATO din regiune. HX-2 a reușit 15 lovituri din 17 încercări.

Performanță în medii ostile

Exercițiul, organizat de Corpul V al armatei SUA, cu participarea trupelor britanice și australiene, a avut ca scop testarea tehnologiilor adaptate conflictelor moderne, inclusiv capacitatea de a rezista bruiajului electronic și dronelor inamice.

Wes O’Donnell (Medium.com) notează că performanța HX-2 în aceste condiții a fost considerată excepțională, subliniind importanța acestor sisteme pe câmpul de luptă actual.

„Utilizatorii au folosit-o ca platformă de recunoaștere și muniție rătăcitoare deoarece era capabilă să găsească și să urmărească ținte datorită viziunii computerizate integrate și să zboare chiar și sub bruiaj”, a explicat și Alex Miller, directorul tehnologic al armatei SUA, pentru Axios.

Design avansat și autonomie

Lansată la finalul anului 2024, HX-2 este o dronă compactă, cu o greutate de aproximativ 12 kg. Poate atinge o viteză de 220 km/h și are o rază operațională de până la 100 km.

Designul său în formă de „X” și motoarele electrice montate în spate reduc semnătura radar, făcând-o dificil de detectat. Principalul avantaj al HX-2 constă în software-ul său. Inteligența artificială integrată îi permite să identifice și să urmărească ținte fără o conexiune constantă, chiar și în caz de bruiaj GPS.

Aceasta este o caracteristică esențială în conflictele recente, unde războiul electronic este omniprezent. „Astfel de sisteme reprezintă viitorul luptei aeriene autonome”, mai subliniază jurnalistul Wes O’Donnell în analiza sa de pe Medium.com.

Drona poate transporta un încărcătură explozivă de aproximativ 4,5 kg, suficientă pentru a neutraliza vehicule blindate sau poziții fortificate. Combinând viteza, autonomia și rezistența la bruiaj, HX-2 se numără printre cele mai avansate sisteme din clasa sa, fiind considerată un activ valoros pentru armatele occidentale.

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