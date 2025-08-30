În urma fenomenului, s-a format și un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri, iar jetul se manifestă intermitent, atingând înălțimi de 20-30 metri și degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ.

Ce este hidrogenul sulfurat

Hidrogenul sulfurat este un gaz incolor cu un miros caracteristic de ou stricat și este foarte toxic. Se găsește frecvent în sol, aer și apă. Hidrogenul sulfurat poate deteriora sistemul nervos sau alte organe și țesuturi din corp.

Poate fi produs ca parte a funcțiilor normale ale organismului sau atunci când plantele și animalele mor și se descompun. Gazul face parte din ciclul natural al sulfului și are multe surse naturale, inclusiv:

vulcani

izvoare termale

zăcăminte de țiței

Poate fi eliberat și din activități industriale, cum ar fi:

producție minieră

instalații de petrol și gaze

fabrici de celuloză și hârtie kraft

exploatații intensive de creștere a animalelor

sisteme de tratare a apelor uzate

Hidrogenul sulfurat poate fi eliberat și din puțuri inactive de petrol și gaze ca urmare a activității anterioare.

Ce puteți face pentru a reduce expunerea la hidrogen sulfurat

Specialiștii canadieni fac evaluări privind riscul potențial prezentat de hidrogenul sulfurat, relatează Guvernul Canadei.

Potrivit acestora, dacă aveți îngrijorări cu privire la expunerea la hidrogen sulfurat trebuie să contactați autoritățile locale cu privire la posibilele locații ale sondelor de petrol și gaze din zona dumneavoastră.

De asemenea, dacă aveți îngrijorări cu privire la expunerea la hidrogen sulfurat, adresați-vă unui furnizor de servicii medicale.

Dacă sunteți expus la hidrogen sulfurat la locul de muncă, discutați cu angajatorul și cu responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă (SSM) despre:

legi relevante

practici de manipulare și depozitare în siguranță

cerințele legislației privind SSM și ale Sistemului de informații privind materialele periculoase la locul de muncă (SIMM)

Punga cu gaz, atinsă de muncitorii care săpau o fântână

Punga cu gaz de la Amara a fost atinsă în timp ce mai mulți muncitori forau pentru amenajarea unei fântâni.

„Prima casă din apropiere de locul respectiv a început să ia foc, dar pompierii nu pot interveni, pentru că riscul este prea mare. Au venit experți de la Rompetrom care au expertiză în astfel de situații și așteptăm să vedem cum va evolua în următoarele ore. Focul nu se va stinge intenționat, va fi lăsat, este mai sigur așa”, a declarat, la Digi 24, Raed Arafat, șeful DSU.

