Noul smartphone Huawei Mate XT2 se deschide de două ori, ajungând la dimensiunea unei tablete, și este echipat cu noul chip Kirin 9050 Pro produs tot de Huawei.

Huawei afirmă că designul cipului îi permite să ofere o putere de calcul mai mare consumând mai puțină energie electrică, ajutând compania să depășească restricțiile impuse de SUA privind accesul la tehnologia avansată.

Urmează iPhone Ultra

Xiaomi va prezenta la rândul său un telefon pliabil luni, în timp ce Apple își va lansa cea mai recentă serie iPhone miercuri, existând așteptări mari ca și aceasta să lanseze un telefon pliabil numit iPhone Ultra.

Mate XT2 dispune de un mecanism de pliere reproiectat, rezistență îmbunătățită la apă, precum și un ecran opțional care împiedică persoanele din apropiere să vadă ce este afișat.

De asemenea, are camere îmbunătățite și oferă o performanță generală cu 42% mai bună decât predecesorul său, conform testelor efectuate de companie.

Lupta pentru dominață în China

Huawei, care nu își comercializează produsele în SUA din cauza sancțiunilor, conduce piața chineză a smartphone-urilor cu o cotă de 22,6% în al doilea trimestru, devansând cota de 18,1% a companiei Apple, potrivit firmei de consultanță IDC. Xiaomi deține 12,4% din piață.

Huawei este și mai dominantă în segmentul telefoanelor pliabile, reprezentând 68% din livrările din China în al doilea trimestru, potrivit Smart Analytics Global, o companie de cercetare cu sediul în SUA.

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