HUAWEI WATCH D3, noul tău ceas inteligent pentru monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale

Când setezi un memento, cât de des are legătură cu responsabilitățile tale zilnice și cât de des, cu ceva referitor la sănătatea sau starea ta de bine? De exemplu, cu măsurarea tensiunii arteriale. HUAWEI a lansat un smartwatch cu certificare medicală care îți urmărește cu atenție tensiunea arterială. Este noul WATCH D3, capabil să monitorizeze continuu tensiunea timp de 24 de ore, dar și să-ți amintească regulat să verifici acest indicator. Ceasul este disponibil în magazinul online HUAWEI Store.

Un ceas confortabil pentru orice încheietură

HUAWEI WATCH D3 combină experiența ușoară de utilizare și precizia, făcând ca monitorizarea tensiunii arteriale să nu mai fie o sarcină pentru care trebuie să rezervi timp, ci un gest inclus fără efort în obiceiurile tale zilnice.

Ca să îl poți purta în permanență fără vreun disconfort, WATCH D3 a fost gândit astfel încât să fie un dispozitiv ușor, cu un design minimalist și elegant. Ceasul cântărește 40 g (fără curea), are o grosime de 11,3 mm și vine în trei variante de culoare: Gold, Mocha Gold și Black.

Astfel, printr-o fixare sigură și confortabilă la încheietură, smartwatch-ul poate măsura cu acuratețe tensiunea arterială. Aici are o contribuție importantă și cureaua cu airbag mecanic, cu un design ultra-îngust, de 25,5 mm. Airbag-ul are o structură inovatoare în două straturi, care asigură presiunea necesară pentru o măsurătoare precisă printr-un contact minim cu pielea. Pentru măsurarea efectivă a tensiunii arteriale, tot ce trebuie să faci este să ridici în dreptul inimii brațul pe care porți ceasul.

Huawei Watch D3 Black

Cum funcționează măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale pentru 24 de ore

Capacitățile WATCH D3 în materie de monitorizare a tensiunii arteriale au fost supuse unei evaluări riguroase a autorităților internaționale, iar noul smartwatch HUAWEI a obținut certificarea CE în conformitate cu Regulamentul UE privind dispozitivele medicale (MDR).

Destinat verificării tensiunii arteriale în contexte multiple, WATCH D3 se remarcă mai ales prin funcția sa de monitorizare ambulatorie a acestui indicator (ABPM), timp de 24 de ore. Acest lucru îți permite să ai o imagine mai clară asupra sănătății tale cardiovasculare și să depistezi eventuale afecțiuni pe care măsurătorile ocazionale ale tensiunii nu le pot scoate în evidență.

Tensiunea arterială ambulatorie pe parcursul a 24 de ore se măsoară la intervale de 15-30 de minute, cu cerințe minime de 70% citiri reușite, 20 de măsurători în timpul zilei și șapte în timpul nopții. Pentru măsurătorile de zi, poți alege intervale de timp personalizate, în timp ce noaptea smartwatch-ul face măsurători automate la fiecare 30 de minute, astfel încât să nu te deranjeze când dormi.

Măsurarea tensiunii înainte și după efort

Atenția WATCH D3 pentru verificarea tensiunii arteriale merge însă și mai departe. Ceasul urmărește acest indicator și înainte, și după ce faci exerciții fizice, pentru a te ajuta să înțelegi cum reacționează organismul tău la efort și să identifici potențialele riscuri. Dacă înainte să faci sport, tensiunea ta este mare, smartwatch-ul îți va recomanda să eviți exercițiile intense și să-ți ajustezi planul de antrenament.

Iar ca să nu uiți să-ți verifici constant tensiunea, poți utiliza funcția de mementouri smart. Acestea pot fi programate atât pentru măsurătorile zilnice, cât și pentru ABPM, astfel încât să nu ratezi evaluarea completă la fiecare trei luni a tensiunii arteriale ambulatorii.

Totodată, ceasul îți poate transmite alerte pentru măsurarea tensiunii în funcție de mediul în care te afli, precum zonele cu altitudine ridicată sau cu schimbări bruște de temperatură.

Huawei Watch D3 White

Și mai multă atenție pentru sănătate, cu Health Insights, Health Glance și Health Community

HUAWEI WATCH D3 include, însă, și alte funcții de management al sănătății. Pe baza datelor despre activitățile din ziua precedentă, funcția Health Insights te întâmpină în fiecare dimineață cu Morning Greeting, care te ajută să îți înțelegi mai bine starea de sănătate și să îți formezi obiceiuri mai bune. Tot în Health Insights ai acces la scorul Physical Readiness. Este vorba despre o evaluare zilnică a condiției tale fizice în funcție de date privind calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), starea emoțională și caloriile active.

Pentru verificări rapide, poți folosi funcția Health Glance. În aproximativ un minut, aceasta îți va furniza un raport care acoperă zone precum sănătatea generală, sănătatea cardiovasculară, sănătatea respiratorie și sănătatea femeilor. Iar dacă vrei să știi că cei dragi sunt bine, apelează la funcția Health Community, prin care poți vizualiza în orice moment date de sănătate ale membrilor familiei și poți primi alerte atunci când ceva este în neregulă.

Peste 100 de moduri de antrenament

Cu HUAWEI WATCH D3 ai la încheietură și un partener pentru mișcare smart, pentru că ceasul este dotat cu peste 100 de moduri de antrenament, de la alergare, ciclism și drumeții, până la schi și golf. Smartwatch-ul îți oferă și variante de micro-antrenamente, pentru zilele în care stai prea mult pe scaun. Cu o durată de cel mult un minut, acestea îți vor pune în mișcare zonele rigide ale corpului, ca umerii, gâtul sau spatele, ca să îți recapeți rapid energia.

WATCH D3 este compatibil cu dispozitivele iOS și Android și are o autonomie a bateriei de până la șase zile în condiții normale de utilizare.

Ce beneficii îți aduce achiziția noului WATCH D3 din HUAWEI Store