Cum s-a produs tragedia

Pe 1 august 2016, o bubuitură s-a auzit în jumătatea de vest a orașului. Un bloc de patru etaje, situat pe strada Văscăuțeanu nr. 8 nu a mai putut fi locuit în urma deflagrației produse la subsol. Un locatar, care avea apartament la parterul blocului, a coborât în boxă și a aprins lumina.

Acesta a murit, dar și soția sa, care se afla în camera situată chiar deasupra boxei. Alte 11 persoane au fost rănite. În bloc se aflau la acel moment 23 de persoane.

Imediat după deflagrație, mai mulți dintre locatarii blocului C2 au spus că, în ultima perioadă, ei au simțit un miros de gaz în și în preajma imobilului. Totuși, cei de la E.ON au explicat la momentul respectiv că nu existau sesizări referitoare la eventuale scăpări de gaze.

Blocul a fost evacuat în întregime

Apartamentele de la parter au fost serios avariate, iar blocul a fost evacuat în întregime pentru că și fundația, practic toată structura de rezistență, a fost afectată. La acea vreme, Ziarul de Iași a consemnat că familiilor care locuiau în blocul C2 li s-au oferit apartamente închiriate de E.ON, compania de gaz.

Ele au fost despăgubite ulterior cu sume cuprinse între 75 și 85 de mii de euro de către compania distribuitoare de gaz din grupul E.ON, Delgaz Grid, care a cumpărat blocul cu aproximativ 1,25 milioane de euro.

Ce au arătat cercetările

În acest context, cercetările au arătat că explozia a venit ca urmare a acumulării de gaze în subsol, unde au ajuns de la o conductă stradală fisurată. A fost clasat dosarul deschis pentru ucidere din culpă și distrugere, astfel că doar compania de gaz și-a asumat plata despăgubirilor.

De asemenea, Delgaz Grid a vândut construcția la licitație, unui dezvoltator imobiliar, pentru mai puțin de jumătate din prețul de achiziție. Blocul a intrat în șantier de consolidare, care continuă și în prezent.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, dar și în interiorul imobilului.



