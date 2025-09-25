Adus acasă în cătușe

Extrădarea oligarhului moldovean, principalul suspect în dispariția a 1 miliard de dolari din trei bănci, vine la mai bine de șase ani de la fuga sa din Rep. Moldova și cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Vladimir Plahotniuc (59 de ani) a fost scos în cătușe din avion și condus la Procuratură pentru prezentarea acuzațiilor, după care va fi închis la Penitenciarul 13.

Grecia a aprobat extrădarea sa, după care a suspendat decizia. „Chiar dacă el (Plahotniuc – n.r.) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean în data de 17 septembrie.

În cele din urmă, autoritățile elene au decis să-l extrădeze pe 25 septembrie, așa cum se stabilise inițial. Plahotniuc neagă acuzațiile aduse lui și susține că acestea se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

„Nu avea bani de avion”

Dodon și Plahotniuc apar în dosarul „Kuliok(n.r: sacoșa)”, primul fiind acuzat de corupere pasivă, iar cel de-al doilea de corupere activă.

„Welcome back. Țara l-a așteptat demult. Șase ani în urmă, de când a plecat. Vedem ce va urma. Am văzut că Maia Sandu nu voia să îl aducă, nu avea bani de avion. Bine că au găsit bani. Eu cred că au împrumutat de la europeni să plătească biletul de avion lui Plahotniuc”, a declarat Dodon pentru portalul „Fără filtre”.

Plahotniuc are calitatea de învinuit în dosarul „Kuliok”, pentru sacoșa cu bani oferită în iunie 2019 fostului președinte Igor Dodon. Cauză a fost ulterior comasată cu dosarul ,,Dodon”.

Totodată, Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de un grup criminal organizat.

Igor Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

De ce e acuzat fostul președinte prorus al Republicii Moldova

În 24 mai 2022, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore, în urma perchezițiilor efectuate de procurorii anticorupție, informează Deschide.md.

Potrivit procurorilor moldoveni, descinderile au loc în cadrul unui dosar penal pornit „în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de corupere pasivă”, respectiv în dosarul „Kuliok”.

Mai exact, este vorba de imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM (Partidul Democrat din Republica Moldova) în care Vlad Plahotniuc i-a transmis o pungă, în care ar fi fost bani, președintelui Igor Dodon, potrivit surselor Deschide.md.

În imaginile video prezentate, Dodon refuză să ia sacoșa și îi spune lui Plahotniuc să i-o dea lui Costea (n.r. – Botnari), care, la rândul său, o va transmite lui Cornel (n.r. – Corneliu Furculiță, membru PSRM). Din imaginile video rezultă că banii pe care îi ia Dodon de la Plahotniuc sunt pentru salarizarea celor din PSRM (Partidul Socialist din Republica Moldova).





