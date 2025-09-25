Vladimir Plahotniuc (59 de ani) a fost scos în cătușe din avion și condus la Procuratură pentru prezentarea acuzațiilor, după care va fi închis la Penitenciarul 13.

Autoritățile din Rep. Moldova au insistat să-l aducă în cătușe

Oligarhul a fost extrădat la două luni la arestarea lui pe aeroportul din Atena având asupra lui 21 de acte de identitatea false. Potrivit poliţiei elene, Plahotniuc a locuit în 22 de ţări în ultimii doi ani.

Plahotniuc a fugit din Rep. Moldova în iunie 2019, când partidul său a pierdut puterea. Oligarhul este vizat de trei dosare, cel mai important fiind cel privind rolul său în devalizarea a trei bănci moldovenești și dispariția a 1 miliard de dolari.

Grecia a aprobat extrădarea sa, după care a suspendat decizia. „Chiar dacă el (Plahotniuc – n.r.) speră că, după alegeri, Moldova va cădea în mâinile Rusiei şi va putea să se întoarcă acasă în voie, instituţiile trebuie să-l aducă acasă în cătuşe”, a declarat premierul moldovean Dorin Recean în data de 17 septembrie.

În cele din urmă, autoritățile elene au decis să-l extrădeze pe 25 septembrie, așa cum se stabilise inițial.

Plahotniuc neagă acuzațiile aduse lui și susține că acestea se bazează pe „calomnie şi ură politică”.

Artizanul capturării statului

Înainte de a fugi din Republica Moldova, în 2019, Plahotniuc era liderul Partidului Democrat, parte a coaliţiei de guvernare în perioada 2016-2019. Deși nu a deținut o funcție mai importantă decât cea de vicepreședinte al Parlamentului, oligarhul este acuzat că a condus din umbră Republica Moldova, încă din perioada regimului comunist al lui Vladimir Voronin. Profilul său politic este asociat celui al unui oligarh care a capturat statul, având la dispoziția sa oameni infiltrați în toate partidele, sistemul judiciar, structurile de forță, administrație, bănci și diverse afaceri etc.

Vizat de sancțiuni din partea UE

În 2023, Uniunea Europeană a impus sancţiuni împotriva lui Plahotniuc şi a altor şase persoane pentru acţiuni care au destabilizat şi subminat integritatea teritorială a Rep. Moldova.

Rusia a depus de asemenea o cerere de extrădare. Această cerere a stârnit suspiciuni că regimul de la Moscova îl vrea pe oligarh pentru a-l folosi în scopuri politic. Ori Plahotniuc a călătorit în repetate rânduri în ultimul an în Rusia și s-a întâlnit cu fostul oficial de la Kremlin Dmitri Kozak fără să fi fost arestat.

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc vine cu trei zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din Rep. Moldova în vederea păstrării cursului pro-UE. Oligarhul intenționează să revină la putere în contextul alegerilor parlamentare și mizează pe unele pârghii, printre care Mișcarea Respect Moldova, fondată de Eugeniu Nichiforciuc, dar și alte formațiuni politice desprinse din fostul Partid Democrat.

